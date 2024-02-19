香港爺孫戀又生事 73歲李龍基女友涉逾期居留遭扣查

李龍基與女友王青霞的情事備受爭議。（取材自Instagram）

73歲香港 男星李龍基2019年認愛小37歲女友王青霞（Chris Wong），「爺孫戀」飽受外界議論；近日又有消息傳出，女方涉嫌在港逾期居留被拘捕，傳出最嚴重恐面臨坐牢，讓李龍基擔心到痛哭：「（結婚承諾）一定不會變。」

李龍基有「TVB御用皇帝」稱號，他在演藝圈闖蕩多年，多次在港劇飾演皇帝角色。2019年公開認愛相差37歲王青霞，被外界以「爺孫戀」形容。

至於王青霞先前自稱是飛機工程師；綜合報導報導，王青霞透露自己是透過優才計畫赴港，抵港時間不久；她說：「優才最難，只有長（常）春藤大學先可以，香港政府會補貼畀我。優才要學歷係Master以上，學歷一定要係長（常）春藤大學。」

王青霞說自己目前做飛機零件採購工作，幫飛機公司買配件，她說：「我本身鍾意飛機，讀飛機唔係你哋諗咁樣，讀飛機其實係要讀氣象學，亦都要學機械工程學」、「我有飛機執照，隨時可以同你分享！」等等。

但據報導，王青霞之後被質疑假學歷、疑似已婚、騙錢等負面傳聞，她也曾拿出相關證書，但有港媒向美國校方查證，並未查到她的名字，持續引發外界質疑聲浪。