古天樂讓位 港劇帥氣小生主演「反貪風暴之加密危機」

吳卓羲（左）扮演對工作很投入的廉政公署長官。圖／華映提供

香港 曾推出一系列片名為英文字母 開頭的反貪電影，由古天樂挑大樑，從「Z風暴」一路演到「G風暴」，即將於2月23日映的「反貪風暴之加密危機」，看似同系列卻是不一樣的人物和故事，男主角也換成港劇人氣小生出身的吳卓羲擔任，他過去在小螢幕扮演過警察，原以為這次飾演廉政公署官員，動作戲不會那麼多，想不到劇組竟然在中環街頭封街拍攝飛車場面，讓他出乎意料。

曾以「衝上雲霄」、「大唐雙龍傳」等話題大戲打開知名度的吳卓羲，首度掛帥主演反貪電影的全新系列作品「反貪風暴之加密危機」，預告中除了有飛車、飆船等動作場面不斷，還看到金馬影后吳家麗及喜劇巨星「開心鬼」黃百鳴加入演出陣容，影迷直呼驚喜。

吳卓羲在「反貪風暴之加密危機」中扮演廉政公署的長官，個性冷靜細心，但是個超級工作狂，會不惜一切調追查真相。他原以為重在查貪污的文戲，沒想到是動作場面連續不斷，成為體力大考驗，他忍不住笑說：「想不到當ICAC（廉政公署）會比以前演警察時的動作戲還要多，但最重要是拍得好看有型，讓觀眾覺得精彩。」