「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，貴重物品全被偷光。 圖／摘自微博、小紅書

曾出演《步步驚心》的女星劉雨欣（劉玥霏）周一（19日）在社交平台發文稱，位於美國洛杉磯 的住所被盜賊洗劫一空，損失幾千萬人民幣，驚呼「太恐怖了，洛杉磯的治安已經不適合人生存了」。

劉雨欣在小紅書上發文，驚悚表示自己帶家人去旅行，回來發現被盜竊，珠寶、手袋、現金等被洗劫一空，幾十年的奮鬥、幾千萬的家當化為烏有，美國警察來了只是走下形式，錄了口供就沒有下文。

她稱洛杉磯多年來的家當權被一掃而空，裡面舉凡珠寶、名錶、名牌包、金錢等等，加起來一共有幾千萬人民幣的損失。她無奈表示，「我住在最好的區，用了那麼多安保系統，賊來的時候，adt、ring全都被屏蔽」，她更稱這邊的治安不好，連銀行也常被盜，有些人保險 櫃裡埋地板都被勘測出來挖了偷走。

劉雨欣並表示不想繼續留在加州 ，留下心理陰影無法入睡，幫她維修及打掃的工人透露最近盜竊案頻發，連銀行都經常被偷，最好的辦法是買保險或養十多隻犬隻。照片顯示現場一片狼藉，門窗破碎嚴重，衣物散落一地，櫃子上的東西被偷光。

劉雨欣在與網友互動期間，透露自己住在比佛利（Beverly）富人區，想翻看周圍的監控卻被推卸責任。有網民被質疑其是否誇大損失不值千萬，劉雨欣回應，手錶就有幾十隻，還有珠寶等物品。

網友也質疑她擁有美國國籍，已不是中國人卻占用國內的輿論資源。對此，劉雨欣又在微博發文回應，列出七點聲明：

1、沒綠卡沒換國籍，對祖國的愛不會變。

2、來這裡是因為得了很嚴重的抑鬱症。

3、國內太卷不想回國，30+女演員缺乏機會。

4、在國內也有資產，在美國丟失的主要是珠寶首飾。

5、沒心情炒作，華人在美國被盜竊很多，希望通過此事引起重視。

6、珠寶有放保險櫃，被撬了。

7、感謝朋友關心，案件正在調查處理。

35歲的劉雨欣畢業於中央戲劇學院，代表作品有電視劇《步步驚心》、電影《花木蘭》等。劉雨欣和富商前夫離婚後一直低調處事，只對外透露有一個年約六、七歲的女兒在美國生活。