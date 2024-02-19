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哈利、梅根意外炒熱話題？「雷鬼之父」美國票房大賣

記者蘇詠智／即時報導
哈利（左）與梅根出席新片首映被罵翻，該片反倒成為熱門話題夯片。（路透資料照片）
哈利（左）與梅根出席新片首映被罵翻，該片反倒成為熱門話題夯片。（路透資料照片）

著名歌手的生平電影時不時會在北美開出賣座佳績，繼賣破兩億多美元的「波希米亞狂想曲」後，以雷鬼樂名家巴布馬利生平為主題的新片「雷鬼之父：音樂無國界」，也從西洋情人節在美國上映後就締造超亮眼的票房數字，首週即已達5100多萬美元，穩坐全美冠軍。

有著註冊商標般大辮子頭的巴布馬利，被樂迷尊為「雷鬼樂之父」，是他成功將牙買加雷鬼樂帶入了歐美流行音樂及搖滾樂的領域，對於後人影響重大，也因此要呈現他的生平，對編導形成很大的挑戰，如何從中選出最值得搬上銀幕的內容？導演兼共同編劇雷納爾多馬庫斯格林表示：「在製作過程中，我遇到的每一個人都有巴布馬利的故事可以述說。他有巨大的影響力，也是每個人最好的朋友。人們認為自己認識巴布馬利，可能心中對他有某個印象，因為大家都可以跟他的音樂產生共鳴。」這部影片就是要呈現巴布馬利不為人知的一面，劇組根據內部的真實對話，讓大家看到之前沒看過、在網路上也查不到的巴布馬利人生片段。

有趣的是，之前片子選擇在巴布馬利的家鄉牙買加舉辦首映會，英國哈利王子與妻子梅根受到電影公司老闆親自邀請，飛到牙買加擔任首映會嘉賓，結果由於牙買加被各方預期極可能在哈利的父親、現任英國國王查理的任內，脫離大英國協，使得哈利和梅根原本單純的電影首映會現身，再次被酸民嫌棄到不行，砲轟他倆根本沒在看場合是不是妥當。不管如何，哈利與梅根等於變相為片子做了很大的宣傳，他倆的新聞中總是會帶到這部片的片名，使片子還沒上映前已經先成為話題焦點，果真正式在美國推出後就開出賣座大紅盤。

「雷鬼之父：音樂無國界」在美國一上映就開出票房大紅盤，且登上冠軍寶座。圖／UIP...
「雷鬼之父：音樂無國界」在美國一上映就開出票房大紅盤，且登上冠軍寶座。圖／UIP提供
「雷鬼之父：音樂無國界」講述巴布馬利的生平傳奇。圖／UIP提供
「雷鬼之父：音樂無國界」講述巴布馬利的生平傳奇。圖／UIP提供

哈利 梅根

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