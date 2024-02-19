哈利、梅根意外炒熱話題？「雷鬼之父」美國票房大賣

哈利（左）與梅根出席新片首映被罵翻，該片反倒成為熱門話題夯片。（路透資料照片）

著名歌手的生平電影時不時會在北美開出賣座佳績，繼賣破兩億多美元的「波希米亞狂想曲」後，以雷鬼樂名家巴布馬利生平為主題的新片「雷鬼之父：音樂無國界」，也從西洋情人節在美國上映後就締造超亮眼的票房數字，首週即已達5100多萬美元，穩坐全美冠軍。

有著註冊商標般大辮子頭的巴布馬利，被樂迷尊為「雷鬼樂之父」，是他成功將牙買加雷鬼樂帶入了歐美流行音樂及搖滾樂的領域，對於後人影響重大，也因此要呈現他的生平，對編導形成很大的挑戰，如何從中選出最值得搬上銀幕的內容？導演兼共同編劇雷納爾多馬庫斯格林表示：「在製作過程中，我遇到的每一個人都有巴布馬利的故事可以述說。他有巨大的影響力，也是每個人最好的朋友。人們認為自己認識巴布馬利，可能心中對他有某個印象，因為大家都可以跟他的音樂產生共鳴。」這部影片就是要呈現巴布馬利不為人知的一面，劇組根據內部的真實對話，讓大家看到之前沒看過、在網路上也查不到的巴布馬利人生片段。