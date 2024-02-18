2024演藝事業更上層樓 新世代票房天王天后就看他們？

「愛愛愛上你」在北美熱賣，讓男女主角聲勢水漲船高。圖／摘自IMDb

新世紀需要新生代能扛得起票房的紅星，今年好萊塢 在葛倫鮑威爾、席妮史威尼、安雅泰勒喬伊等人身上押寶，看準他們受到年輕人的喜愛，期待高人氣能轉換成賣座號召力，好穩穩接下前輩天王天后的棒子。

已在演藝圈奮鬥多年的葛倫鮑威爾，這幾年運勢大開，先在「捍衛戰士：獨行俠」成為年輕飛官中最受注意的一位，接著與席妮史威尼攜手的愛情喜劇「愛愛愛上你」在北美和全球累積票房都超過喬治柯隆尼和茱莉亞羅勃茲主演的「幸福入場券」，成為疫情後最賣座的浪漫影片之一。業界欣見他對男女觀眾都有吸引力，可以動作、文藝雙線併行，具備類似湯姆克魯斯 全盛時期的特質，今夏特效大片「龍捲風暴」也由他擔任男主角，有機會再揮出一支票 房安打。

從HBO大尺度影集「高校十八禁」脫穎而出的席妮史威尼，在「愛愛愛上你」後也於「蜘蛛夫人」軋上一角，扮演未來的蜘蛛女俠之一，同樣也在試探除了文藝喜劇路線外能否有別的可能，相較於男星，動靜皆宜的女星更屬鳳毛麟爪，好萊塢都在期待新生代女偶像中可以出這種全能天后。