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2024演藝事業更上層樓 新世代票房天王天后就看他們？

記者蘇詠智／即時報導
「愛愛愛上你」在北美熱賣，讓男女主角聲勢水漲船高。圖／摘自IMDb
「愛愛愛上你」在北美熱賣，讓男女主角聲勢水漲船高。圖／摘自IMDb

新世紀需要新生代能扛得起票房的紅星，今年好萊塢在葛倫鮑威爾、席妮史威尼、安雅泰勒喬伊等人身上押寶，看準他們受到年輕人的喜愛，期待高人氣能轉換成賣座號召力，好穩穩接下前輩天王天后的棒子。

已在演藝圈奮鬥多年的葛倫鮑威爾，這幾年運勢大開，先在「捍衛戰士：獨行俠」成為年輕飛官中最受注意的一位，接著與席妮史威尼攜手的愛情喜劇「愛愛愛上你」在北美和全球累積票房都超過喬治柯隆尼和茱莉亞羅勃茲主演的「幸福入場券」，成為疫情後最賣座的浪漫影片之一。業界欣見他對男女觀眾都有吸引力，可以動作、文藝雙線併行，具備類似湯姆克魯斯全盛時期的特質，今夏特效大片「龍捲風暴」也由他擔任男主角，有機會再揮出一支票房安打。

從HBO大尺度影集「高校十八禁」脫穎而出的席妮史威尼，在「愛愛愛上你」後也於「蜘蛛夫人」軋上一角，扮演未來的蜘蛛女俠之一，同樣也在試探除了文藝喜劇路線外能否有別的可能，相較於男星，動靜皆宜的女星更屬鳳毛麟爪，好萊塢都在期待新生代女偶像中可以出這種全能天后。

「后翼棄兵」安雅泰勒喬伊就有可能是人選之一，由她和「雷神索爾」克里斯漢斯沃主演的「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」今夏將要上映，她飾演女英雄芙莉歐莎的年輕時期，對決演大反派的克里斯，有不少動作場面，能否就此成為銀幕女傑的最新代表？娛樂圈人士都拭目以待。

葛倫鮑威爾（左）與席妮史威尼的演藝行情正在上揚。（路透資料照片）
葛倫鮑威爾（左）與席妮史威尼的演藝行情正在上揚。（路透資料照片）
安雅泰勒喬伊今年也將有領銜主演的動作大片推出。（路透資料照片）
安雅泰勒喬伊今年也將有領銜主演的動作大片推出。（路透資料照片）

好萊塢 湯姆克魯斯 支票

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