「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

徐冬冬上圍豐滿，有「中國第一美胸」之稱。圖／摘自微博

上圍據傳有35E、號稱「中國第一美胸」的徐冬冬，在社群網站 上宣布訂婚，對象正是和她數度分合、大她15歲的男星尹子維，兩人6年前開始交往，1年後就宣告分手，可是又藕斷絲連，始終沒有辦法徹底分道揚鑣，網友還反諷稱她是「分手KOL」，兩人直到去年8月才分別發布牽手的相片，正式宣布復合。而今年西洋情人節，尹子維發了鑽戒的照片，寫道：「聽說徐總喜歡這個品牌！我不是戀愛腦！情人節快樂！」還標註了徐冬冬，有可能就在那時求婚，並得到她的同意。

徐冬冬在社群網站上的官方聲明，寫道：「感謝朋友們的關心，已訂婚。婚禮待定，如果順利我們會在哈爾濱辦個流水席，接地氣熱鬧喜慶，到時請哈爾濱的網友們一起參加。洛杉磯的家人朋友會舉行簡單小型婚禮。香港 和同事朋友家人們簡單聚會。」還附上她和尹子維的合照。之後她又再寫道：「提前說一句，到時來哈爾濱參加流水席的網友們：我們不接受任何禮物紅包，不要開豪車。我們只收一句你們祝福的話，見到我們祝福一句就可以，謝謝，感恩。」

徐冬冬秀出訂婚鑽戒。圖／摘自微博

48歲的尹子維，曾經演出過「美少年之戀」等片，始終沒能站上一線紅星的位子，但他的父母康威、胡燕妮卻是影壇著名的明星夫妻，兩人都是在中國出生、小時候到台灣定居、求學，然後雙雙進入香港卲氏，就在邵氏結緣。

胡燕妮（左）與兒子尹子維曾一起返台出席頒獎典禮。圖／本報系資料照片

中德混血的胡燕妮美豔絕倫，曾被形容是「中國的蘇菲亞羅蘭」，在父親去世後和母親搬到德國住了4年，女星林翠的首任丈夫、導演秦劍看到照片後簽約，也跟著秦劍一起進邵氏，馬上被邵氏列為有心力捧的「新十二金釵」之一，其他還有何莉莉、潘迎紫等人。

胡燕妮（左）和康威是影壇著名夫妻。圖／本報系資料照片

她的第一部片「何日君再來」就讓她成名，走紅的速度比其他金釵都快，卻也是在拍這部片期間與康威墜入情網，邵氏高層擔心新紅乍紫的花旦為愛捨事業，想盡辦法阻止，她還是與康威堅持要結婚，兩人婚後等與邵氏約滿就離開，此後遊走台港兩地拍片，也生了兩個兒子，尹子維是次子。