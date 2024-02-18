我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前日本駐華大使：多次受中國失禮對待 習近平變很多

紐約市糧食券申請處理速度創新低 現金援助4個月僅處理14.3%

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

記者蘇詠智／即時報導
徐冬冬上圍豐滿，有「中國第一美胸」之稱。圖／摘自微博
徐冬冬上圍豐滿，有「中國第一美胸」之稱。圖／摘自微博

上圍據傳有35E、號稱「中國第一美胸」的徐冬冬，在社群網站上宣布訂婚，對象正是和她數度分合、大她15歲的男星尹子維，兩人6年前開始交往，1年後就宣告分手，可是又藕斷絲連，始終沒有辦法徹底分道揚鑣，網友還反諷稱她是「分手KOL」，兩人直到去年8月才分別發布牽手的相片，正式宣布復合。而今年西洋情人節，尹子維發了鑽戒的照片，寫道：「聽說徐總喜歡這個品牌！我不是戀愛腦！情人節快樂！」還標註了徐冬冬，有可能就在那時求婚，並得到她的同意。

徐冬冬在社群網站上的官方聲明，寫道：「感謝朋友們的關心，已訂婚。婚禮待定，如果順利我們會在哈爾濱辦個流水席，接地氣熱鬧喜慶，到時請哈爾濱的網友們一起參加。洛杉磯的家人朋友會舉行簡單小型婚禮。香港和同事朋友家人們簡單聚會。」還附上她和尹子維的合照。之後她又再寫道：「提前說一句，到時來哈爾濱參加流水席的網友們：我們不接受任何禮物紅包，不要開豪車。我們只收一句你們祝福的話，見到我們祝福一句就可以，謝謝，感恩。」

徐冬冬秀出訂婚鑽戒。圖／摘自微博
徐冬冬秀出訂婚鑽戒。圖／摘自微博

48歲的尹子維，曾經演出過「美少年之戀」等片，始終沒能站上一線紅星的位子，但他的父母康威、胡燕妮卻是影壇著名的明星夫妻，兩人都是在中國出生、小時候到台灣定居、求學，然後雙雙進入香港卲氏，就在邵氏結緣。

胡燕妮（左）與兒子尹子維曾一起返台出席頒獎典禮。圖／本報系資料照片
胡燕妮（左）與兒子尹子維曾一起返台出席頒獎典禮。圖／本報系資料照片

中德混血的胡燕妮美豔絕倫，曾被形容是「中國的蘇菲亞羅蘭」，在父親去世後和母親搬到德國住了4年，女星林翠的首任丈夫、導演秦劍看到照片後簽約，也跟著秦劍一起進邵氏，馬上被邵氏列為有心力捧的「新十二金釵」之一，其他還有何莉莉、潘迎紫等人。

胡燕妮（左）和康威是影壇著名夫妻。圖／本報系資料照片
胡燕妮（左）和康威是影壇著名夫妻。圖／本報系資料照片

她的第一部片「何日君再來」就讓她成名，走紅的速度比其他金釵都快，卻也是在拍這部片期間與康威墜入情網，邵氏高層擔心新紅乍紫的花旦為愛捨事業，想盡辦法阻止，她還是與康威堅持要結婚，兩人婚後等與邵氏約滿就離開，此後遊走台港兩地拍片，也生了兩個兒子，尹子維是次子。

胡燕妮在邵氏因外表洋味重，也是走非傳統玉女的路線，和即將成為媳婦的徐冬冬各有各的性感風情，然而網友稱胡燕妮年輕時以今天標準仍是超級大美人，徐冬冬遠遠不及。

胡燕妮受到邵氏力捧，迅速在香港影壇成為紅星。圖／本報系資料照片
胡燕妮受到邵氏力捧，迅速在香港影壇成為紅星。圖／本報系資料照片
徐冬冬（左）和尹子維宣告訂婚。圖／摘自微博
徐冬冬（左）和尹子維宣告訂婚。圖／摘自微博
胡燕妮年輕時曾是邵氏當紅美豔女星。圖／摘自HKMDB
胡燕妮年輕時曾是邵氏當紅美豔女星。圖／摘自HKMDB

社群網站 香港 玉女

上一則

陳冠希龍年剪「龍頭」 髮型太潮… 網笑：像剛睡醒

延伸閱讀

川普恐須變賣資產 支應金融詐欺民事賠償

川普恐須變賣資產 支應金融詐欺民事賠償
川普金融詐欺民事訴訟 法官判需賠3.55億

川普金融詐欺民事訴訟 法官判需賠3.55億
川普質疑「她丈夫怎麼了？」海理回嗆：別在背後說

川普質疑「她丈夫怎麼了？」海理回嗆：別在背後說
川普又語出驚人：鼓勵俄羅斯攻擊「不付帳單」的北約盟友

川普又語出驚人：鼓勵俄羅斯攻擊「不付帳單」的北約盟友

熱門新聞

游本昌在中國電視劇年度盛典獲得「終身成就藝術家」。(取材自微博)

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

2024-02-12 20:33
圖／擷自instagram

Twice子瑜終於站C位 回歸美照黑絲襪+絕對領域美翻

2024-02-15 12:17
郭羨妮罕見曬出和老公的同框照。圖／摘自IG

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

2024-02-14 10:09
吳京無端被謠傳得了愛滋病。(取材自微博)

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

2024-02-16 19:05
(取自新華社)

她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼

2024-02-10 20:38
白敬亭(左起)、魏大勛、魏晨在春晚表演「上春山」。(取材自微博)

白敬亭春晚表演「霸占C位」惹議… 魏大勛機智救場被讚爆

2024-02-12 21:31

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷
曾任職美企 中國女子自卡達返中 遭控間諜被捕

曾任職美企 中國女子自卡達返中 遭控間諜被捕
吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光

吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光