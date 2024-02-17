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首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

娛樂新聞組／即時報導
吳鎮宇主演的「破戰」，首日票房只有1.5萬。(取材自豆瓣電影)
吳鎮宇主演的「破戰」，首日票房只有1.5萬。(取材自豆瓣電影)

2024年春節檔一共有9部新片上映，其中，「熱辣滾燙」、「飛馳人生2」、「第二十條」登上票房前三名，但有一部港片「破戰」首日只有393個觀眾，票房僅1.5萬，堪稱「2024年春節檔最慘電影」。

「破戰」由吳鎮宇，任達華主演，和其他賀歲片不同的是，它選在2月16號(大年初七)上映。據悉，「破戰」早在2019年就拍攝完成，被雪藏5年後才跟觀眾見面。

該片採取了院線和網路同步上映的模式，截止2月16日晚間10時，電影院線首日票房僅1.5萬，觀影人次才393人，這個成績淪為2024年春節檔最慘電影，甚至是春節檔影史票房最低的電影。

有網友表示，「破戰」劇情是香港警匪片中固定思路，最讓人難以接受的是，它白開水一樣的敘事，一丁點的節奏感沒有。有網友表示，「破戰」劇情和古天樂2023年新片「暗殺風暴」雷同，都是講述一個自認為是暗黑使者的反派，在城市中「懲惡揚善」，甚至挑釁警方。

而在豆瓣評論區，幾乎清一色全是一星，網友吐槽，「彷彿是上個世紀的爛劇本」，還有人直接封「破戰」為「年度最爛港片」。

一向演技頗受肯定的吳鎮宇，在這部片中表情意外僵硬，連擔任配角的任達華，整體表現也有失以往水平。令不少觀眾大呼，被「坑慘了」。

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