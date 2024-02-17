我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融詐欺案想贏上訴？川普得訴諸「沒有被害人」

黑心司機勒索「洪荒之力」傅園慧 官方重罰3萬元人民幣

劉德華「紅毯先生」上映7天突撤出賀歲檔 網友吐槽：圈了錢就跑

娛樂新聞組／即時報導
劉德華積極宣傳主演的「紅毯先生」，但票房仍不見起色。(取材自微博)
劉德華積極宣傳主演的「紅毯先生」，但票房仍不見起色。(取材自微博)

由劉德華主演、寧浩導演的「紅毯先生」，在農曆新年期間上映，力戰「熱辣滾燙」、「第二十條」等8部電影。不過，上映7天後，「紅毯先生」出品方歡喜傳媒突然發聲明，宣布「退出春節檔，重新選擇檔期與觀眾見面」。消息一出，引發不小爭議。

「紅毯先生」出品方指出，「『紅毯先生』是一部極簡主義的荒誕喜劇作品，一部因為與觀眾的交流而變得完整的作品。感謝已經觀看過這部電影的觀眾，也期待我們能在更恰當的時間，遇到願意和我們共同完成這部作品的你。」最後還說，「溝通，從來不晚，我們改天聊。」

據悉，「紅毯先生」上映7日，票房約8000萬人民幣，對比票房破26億人民幣、賈玲自導自演的「熱辣滾燙」，可說差距非常大，而「飛馳人生2」、「第二十條」也分別拿下23億、12.49億人民幣票房。

「紅毯先生」也是繼「我們一起搖太陽」、「八戒之天蓬下界」、「黃貔：天降財神貓」宣布撤出賀歲檔後，第四部撤檔電影。

「紅毯先生」改檔消息一出，網友紛紛吐槽「吃相實在是太難看了」，還有人說，「春節過了、情人節過了，假放完了大家都上班了，你說你要跑了」、「只要票房打不過同檔期就撤檔，圈錢的目的也太明晃晃」。

其實，「紅毯先生」最初的檔期並不是在春節，是定檔後又臨時改到春節檔。有網友質疑，電影改檔一旦開了先例，整個市場恐怕都會被擾亂，需要有關單位重視。

此外，有關媒體詢問「紅毯先生」內地撤檔，是否會影響到香港29日上映？劉德華公司回應，「現階段並不清楚，一切看發行方的決定 。」

香港

上一則

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

下一則

問鼎奧斯卡3大獎 「拿破崙」上線 Apple TV+細節全曝光

延伸閱讀

劉德華新片失利 賈玲減50公斤被好萊塢青睞買版權

劉德華新片失利 賈玲減50公斤被好萊塢青睞買版權
票房不如預期 劉德華「紅毯先生」撤檔

票房不如預期 劉德華「紅毯先生」撤檔
劉德華票房失靈？ 新片「紅毯先生」上映8天就下檔

劉德華票房失靈？ 新片「紅毯先生」上映8天就下檔
影／粉絲老公拿「簽名」求婚 劉德華鑑定後揭曉：感情是真的

影／粉絲老公拿「簽名」求婚 劉德華鑑定後揭曉：感情是真的

熱門新聞

游本昌在中國電視劇年度盛典獲得「終身成就藝術家」。(取材自微博)

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

2024-02-12 20:33
圖／擷自instagram

Twice子瑜終於站C位 回歸美照黑絲襪+絕對領域美翻

2024-02-15 12:17
郭羨妮罕見曬出和老公的同框照。圖／摘自IG

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

2024-02-14 10:09
吳京無端被謠傳得了愛滋病。(取材自微博)

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

2024-02-16 19:05
(取自新華社)

她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼

2024-02-10 20:38
白敬亭(左起)、魏大勛、魏晨在春晚表演「上春山」。(取材自微博)

白敬亭春晚表演「霸占C位」惹議… 魏大勛機智救場被讚爆

2024-02-12 21:31

超人氣

更多 >
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后