前任實在太奇葩 「換乘戀愛3」讓觀眾集體怒了

李宥貞坦言男友忙到彷彿不存在。圖／Hami Video提供

南韓 人氣戀愛實境秀「換乘戀愛」新春期間在Hami Video熱播，大年初一、初二上架最新集數，當日即躍上人氣冠軍，第三季在南韓更是突破前兩季收視熱潮，最近播出內容更登上新聞版面。引發熱議的內容像是「花美男大生」趙輝賢因經濟困難，唯一送給前任的禮物是一包糖果，節目環節中女方還給他，他竟當著前任的面，把女方捨不得吃的糖果，當下酒菜分送給宿舍成員吃，讓前任看了崩潰，躲起來哭到癱軟，主持群也超傻眼。

節目播出後觀眾紛紛批趙輝賢太白目，「若我是前任，會立刻收拾行李離開節目」、「原本他高材生又努力賺錢的帥氣形象，瞬間完全瓦解了」、「雖然他沒有惡意，但他也不會體諒，根本不懂事」、「看來女方在戀愛時期真的很辛苦」，多篇討論已累積15萬點閱、留言破千則，話題持續延燒，「糖果事件」甚至登上新聞版面，各大新聞爭相報導。

此外，本季不同於前兩季讓五對情侶在最後一周才登場，這回10人早在入住第一周之內就全數入住，最新一集公開最後入住的最年長大哥崔昌鎮，正在建築新創公司擔任策略企畫，他的前任就是「美妝模特兒」李宥貞，兩人交往近1年，宥貞透露分手原因是當時男方還在就業 準備中，處於很煎熬的時期，但昌鎮總是不把辛苦的一面表現出來、想自己一個人解決，宥貞有男友像沒有一般，之後鼓起勇氣傳了很長的訊息提分手。

沒想到昌鎮時隔三周後回覆了一句話「謝謝你陪我面試」，此段播出後再度讓網友火大，斥責「三周後才回訊息太沒有心了吧」、「說是要以帥氣的面貌出現才等三周回，但我覺得理由太瞎了」、「到最後他仍只想到他自己」。