「辣妹」貝嫂還沒半百就被問當阿嬤 氣得當場嗆回去？

大衛貝克漢（右起）夫婦，還沒有準備好要當阿公阿嬤，幸好媳婦妮可拉與長子布魯克林沒有孕育下一代，小女兒哈珀和小兒子克魯斯也不用當姑姑、叔叔。圖／摘自IG

號稱英國除皇室之外「第2家庭」的貝克漢家族，長子布魯克林 已經和「變形金剛4」女主角妮可拉佩茲結婚，出身億萬豪門之家的妮可拉，本來還千金大小姐派頭十足，與婆婆維多莉亞貝克漢鬧不和，一度嚴重到成為歐美八卦頭條，但這兩年彼此都知道不可以鬥得太兇、讓外界看笑話，已經盡量忍住對彼此的情緒，更不時在一些活動上合體，也都擺出「模範婆媳」的樣子。因此，現在只剩下一個話題：妮可拉與布魯克林什麼時候要當爸媽？

妮可拉和布魯克林都還不到30歲，現在就生兒育女，其實也嫌早，但維多莉亞貝克漢和老公大衛，也是20多歲就生了布魯克林，因此布魯克林也會想到要不要趕快生，透露想跟妮可拉生愈多愈好，倒是妮可拉似乎沒那麼著急。其實維多莉亞也沒那麼想要當阿嬤，連在訪問是被問到這題都會變臉。