我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄監獄：納瓦尼命喪猝死症 家屬暫無法領回遺體

加州學童感冒仍可上學 華人家長：學校像病毒練蠱場

「辣妹」貝嫂還沒半百就被問當阿嬤 氣得當場嗆回去？

記者蘇詠智／即時報導
大衛貝克漢（右起）夫婦，還沒有準備好要當阿公阿嬤，幸好媳婦妮可拉與長子布魯克林沒有孕育下一代，小女兒哈珀和小兒子克魯斯也不用當姑姑、叔叔。圖／摘自IG
大衛貝克漢（右起）夫婦，還沒有準備好要當阿公阿嬤，幸好媳婦妮可拉與長子布魯克林沒有孕育下一代，小女兒哈珀和小兒子克魯斯也不用當姑姑、叔叔。圖／摘自IG

號稱英國除皇室之外「第2家庭」的貝克漢家族，長子布魯克林已經和「變形金剛4」女主角妮可拉佩茲結婚，出身億萬豪門之家的妮可拉，本來還千金大小姐派頭十足，與婆婆維多莉亞貝克漢鬧不和，一度嚴重到成為歐美八卦頭條，但這兩年彼此都知道不可以鬥得太兇、讓外界看笑話，已經盡量忍住對彼此的情緒，更不時在一些活動上合體，也都擺出「模範婆媳」的樣子。因此，現在只剩下一個話題：妮可拉與布魯克林什麼時候要當爸媽？

妮可拉和布魯克林都還不到30歲，現在就生兒育女，其實也嫌早，但維多莉亞貝克漢和老公大衛，也是20多歲就生了布魯克林，因此布魯克林也會想到要不要趕快生，透露想跟妮可拉生愈多愈好，倒是妮可拉似乎沒那麼著急。其實維多莉亞也沒那麼想要當阿嬤，連在訪問是被問到這題都會變臉。

根據歐美媒體報導，維多莉亞一聽到要當阿嬤是否很興奮這個問題，馬上打斷、回道：「等一下，我不覺得這件事已經發生了，除非你們知道什麼事情是我還不知道的，現在還沒有這回事。」顯然對此問題感到不悅，而她今年還不滿50歲，也仍在營造自己的時尚形象，與阿嬤畫上等號，確實也不是那麼讓人開心，難怪會對這一題有些反感。

貝克漢一家歡渡佳節，換上幾乎一樣的款式睡衣，連媳婦妮可拉佩茲（右二）也加入。圖／...
貝克漢一家歡渡佳節，換上幾乎一樣的款式睡衣，連媳婦妮可拉佩茲（右二）也加入。圖／摘自IG

布魯克林

上一則

超大膽 珍妮佛洛佩茲把和班艾佛列克「房事」唱出來

延伸閱讀

好彩頭 華聯會辦與財神合照受歡迎

好彩頭 華聯會辦與財神合照受歡迎
旋轉的愛情（七）

旋轉的愛情（七）
14歲華生與同學爭吵 被圍毆捅傷

14歲華生與同學爭吵 被圍毆捅傷
情人節結婚須提前1月預定 紐約市府登記處爆滿

情人節結婚須提前1月預定 紐約市府登記處爆滿

熱門新聞

游本昌在中國電視劇年度盛典獲得「終身成就藝術家」。(取材自微博)

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

2024-02-12 20:33
圖／擷自instagram

Twice子瑜終於站C位 回歸美照黑絲襪+絕對領域美翻

2024-02-15 12:17
郭羨妮罕見曬出和老公的同框照。圖／摘自IG

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

2024-02-14 10:09
(取自新華社)

她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼

2024-02-10 20:38
吳京無端被謠傳得了愛滋病。(取材自微博)

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

2024-02-16 19:05
白敬亭(左起)、魏大勛、魏晨在春晚表演「上春山」。(取材自微博)

白敬亭春晚表演「霸占C位」惹議… 魏大勛機智救場被讚爆

2024-02-12 21:31

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
川普金融詐欺被判罰3.55億 全靠這項有70年歷史的法條

川普金融詐欺被判罰3.55億 全靠這項有70年歷史的法條