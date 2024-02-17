中國春節檔電影票房刷新影史紀錄 「熱辣滾燙」領跑

截至17日下午2點，中國2024年春節檔總票房打破中國影史春節檔票房紀錄，其中以女演員賈玲主演的翻拍電影《熱辣滾燙》領跑，該電影亦刷新影史春節檔劇情片檔期票房紀錄。（取自電影熱辣滾燙官方微博）

據貓眼專業版數據，截至2月17日下午2點，中國2024年春節檔（2月10日至2月17日）總票房突破人民幣78.43億（約10.9億美元），超過2021年春節檔78.42億票房成績，打破中國影史春節檔票房紀錄。此外，總觀影人次突破1.61億，超2021年春節檔1.60億人次成績，也刷新影史紀錄。

新浪網報導，根據統計，截至2月17日下午2點，春節檔電影以中國女演員賈玲主演的翻拍電影《熱辣滾燙》領跑，累計票房已有人民幣26.63億元，超越2023年張藝謀執導的《滿江紅》，刷新影史春節檔劇情片檔期票房紀錄。

《飛馳人生2》則以23.39億元緊追在後，排名第二；排名第三為《熊出沒·逆轉時空》，票房達13.73億元；排名第四則為張藝謀導演新作《第二十條》，票房達12.75億元。而除了《熊出沒·逆轉時空》是科幻冒險動畫電影，前四名裡的其餘三部都是喜劇電影。

21世紀經濟報導，銀河證券 嶽錚分析，2024年春節檔延續電影市場回暖趨勢，且喜劇片受眾範圍廣、上座率高、觀影效果好，較好地滿足了春節檔觀眾的觀影訴求，觀眾對春節檔的反饋較為積極，觀影意願正逐步提升。

不過，中國今年春節檔新片票房分化大，除了上述四部電影票房超過10億元，其餘新片票房未能突破1億元，許多新片陸續宣布退出春節檔，其中更包含天王劉德華主演的《紅毯先生》，以及《我們一起搖太陽》、《黃貔：天降財神貓》、《八戒之天蓬下界》等。

值得一提的是，票房冠軍《熱辣滾燙》在網路上受到兩極評價。美國之音報導，《熱辣滾燙》由喜劇出身的賈玲自導自演，她在片中飾演一位沒有工作、社交圈封閉的30多歲「宅女」樂瑩。在遭遇接連的人生挫折後，樂瑩最終透過拳擊讓自己的人生煥然一新。該劇是2014年日本電影《百元之戀》的翻拍之作。

中國官媒指出，主角打拳擊是為了自己的人生願景，不是為了打擊別人，沒有以復仇作為人生動力，給予該片正片評價；也有網友認為，該片由女性導演帶出女性視角的重要性。但由於賈玲在電影上映前在自己的微博 上表示，為了這部電影她瘦身了100磅，招來不少網友批評，電影宣傳的不是內容，而是演員減肥。

香港 文匯網報導，面對新片高票房，賈玲16日在微博上發文回應說道：「我就知道你們看了電影就能get這不是減肥電影，甚至跟拳擊無關」，「好多人問為什麼拍這部電影，我想大聲喊：因為愛！因為想愛！2024，一切都來得及，記得愛自己！」隨後，「賈玲發文」相關話題衝上微博熱搜榜首。