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廣末涼子付清天價違約金 日媒曝她自立門戶真正目的

記者李姿瑩／即時報導
廣末涼子積極復出蓄勢待發。圖／摘自IG
廣末涼子積極復出蓄勢待發。圖／摘自IG

廣末涼子在鬧出不倫戀情後，日前決定自立門戶，拿回演藝事業主導權。日媒「週刊文春」爆料，她和舊東家談不攏，乾脆自己付清天價違約金，如此一來不僅恢復自由身，還可以繼續談戀愛。

廣末涼子去年6月被爆愛上型男主廚鳥羽周作，兩人接連背叛配偶「雙重不倫」，最終各自離婚，形象重創。當時經紀公司代廣末涼子宣布將無限期自省，全面停工謝罪。但廣末涼子只冷靜2個月就想爭取復出，公司要求她先跟鳥羽周作斷乾淨，雙方最終沒有共識。

43歲的廣末涼子雖然已為人母，但她被愛情沖昏頭，一心想跟鳥羽周作再婚。然而她形象全毀的代價極高，違約金近2億日幣（約137萬美金），經紀公司要求她至少負擔一半，她卻根本不想付錢，讓公司相當頭痛。

不僅如此，廣末涼子今年元旦認愛鳥羽周作，兩人大方公開成為「元旦情侶」。為了能夠在今年步入禮堂，廣末涼子決心付錢換取自由身，就此告別合作26年的老東家。

日媒表示，不清楚最終她究竟負擔多少金額，但絕對不會是小數字。廣末涼子此舉看在業界人士眼中形同忘恩負義，直言未來哪有製作方或廠商敢跟她合作。雖然廣末涼子自立門戶後狀態極佳，誠意十足喊話要繼續演戲，但電視台已經和她保持距離，想要復出可能得從網路平台找機會。

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