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變形金剛首代女主角嚴重「變形」？自嘲像性愛娃娃

記者蘇詠智／即時報導
梅根福克斯（右一）亂入和泰勒絲（左二）合照，卻被嫌臉部整形太過頭。圖／摘自IG
梅根福克斯（右一）亂入和泰勒絲（左二）合照，卻被嫌臉部整形太過頭。圖／摘自IG

「變形金剛」首代女主角梅根福克斯，自己都嚴重「變形」？近日網上瘋傳她在美式足球「超級盃」和泰勒絲的合照，網友卻直呼她把臉都整壞掉，變得跟過去有很大的差別，調侃37歲的她卻想裝21歲，反而看起來更可怕，氣得她也在社群網站上發布照片來反駁，不料引來更多的批評。

梅根福克斯因為主演首兩集「變形金剛」，成為廣大觀眾心目中的性感女神，只是近來就算在公開場合還是服裝清涼、大秀胴體，外界注意力卻常在她的臉上，認為她長得愈來愈不像過去的樣子，雖說藝人整形稀鬆平常，可是整得太過頭，還是會受到議論。

梅根和泰勒絲合照公開後，網友反應超熱烈，無奈諷刺的聲音大過支持，連梅根自己都受不了，趕快發出在正常光線下的版本，寫道：「我的天，大家來瞧瞧我看起來有多麼的不一樣……結果只是張光線昏暗的手機照片，讓我看來像烏克蘭的充氣娃娃，事實上我是看來像那些你只能在日本買到，超級貴、超逼真的矽膠性愛娃娃。」

就算她最後自我解嘲，網友還是不領情，罵道：「要不要把『烏克蘭』刪掉，還來得及。」也有人覺得她這樣子提到烏克蘭，實在太失禮了。對比梅根10多年前出席「辣的要命」活動的照片，可以明顯看到她的鼻頭形狀都不一樣，兩頰也變得更削瘦，以至於下巴也變形，最驚人的是她原本就迷人的雙唇，像是過度填充般，讓大家視覺受到強大的「震撼」。

梅根福克斯曾是好萊塢當紅性感美人。（路透資料照片）
梅根福克斯曾是好萊塢當紅性感美人。（路透資料照片）
梅根福克斯（右一）自己發布和泰勒絲（左二）合照正常光線版本，想反駁整形。圖／摘自...
梅根福克斯（右一）自己發布和泰勒絲（左二）合照正常光線版本，想反駁整形。圖／摘自IG

梅根 烏克蘭 泰勒絲

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