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奧斯卡競爭白熱化 影帝戰況最膠著 兩強聲勢無分軒輊

記者蘇詠智／即時報導
小勞勃道尼廣受看好將拿下今年奧斯卡最佳男配角獎。（路透資料照片）
小勞勃道尼廣受看好將拿下今年奧斯卡最佳男配角獎。（路透資料照片）

第96屆奧斯卡金像獎只剩不到一個月就要舉行頒獎典禮，根據目前賭盤行情，「奧本海默」克里斯多夫諾蘭、「滯留生」達芬喬伊藍道夫分別獲得最佳導演、女配角的氣勢最被看好，小勞勃道尼以「奧本海默」拿下最佳男配角的機率亦高，倒是在影帝與影后大戰，仍呈現兩強對決的膠著狀態。

去年在全球總票房逼近10億美元的「奧本海默」，奧斯卡上提名13項，領先其他對手，賭盤行情也明顯比其他入圍片都高出一籌，但行情次之的「可憐的東西」，卻在獎項分析家的預測還不敵聲勢逐漸攀高的「滯留生」，已經退到第3位。

「滯留生」挾保羅賈麥提在評論家選擇獎稱帝的氣勢，嚴重威脅本來較受看好的「奧本海默」，尤其最佳男主角之爭，「奧本海默」席尼墨菲在最新賭盤行情雖然還是冠軍，和保羅賈麥提的差距卻已大幅拉近，而獎項分析家的預測中，兩人更是幾乎無分軒輊，是本屆重要大獎纏鬥最激烈的一項。

最佳女主角依舊被認為是「可憐的東西」艾瑪史東和「花月殺手」莉莉葛萊史東的戰爭，賭盤行情與獎項分析家的預測都還是艾瑪的勝算略高於莉莉，隨時有翻轉的可能。男女配角小勞勃道尼與達芬喬伊藍道夫皆廣受各方看好，要是旁人勝出，都稱得上爆冷門。

達芬喬伊藍道夫在奧斯卡最佳女配角獲獎的呼聲遠勝其他對手。（路透資料照片）
達芬喬伊藍道夫在奧斯卡最佳女配角獲獎的呼聲遠勝其他對手。（路透資料照片）
保羅賈麥提以「滯留生」登上奧斯卡影帝寶座的氣勢愈來愈旺。（歐新社資料照片）
保羅賈麥提以「滯留生」登上奧斯卡影帝寶座的氣勢愈來愈旺。（歐新社資料照片）
席尼墨菲因「奧本海默」成為本屆奧斯卡影帝的大熱門。（歐新社資料照片）
席尼墨菲因「奧本海默」成為本屆奧斯卡影帝的大熱門。（歐新社資料照片）

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