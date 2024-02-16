湯姆克魯斯被傳周日常辦秘密茶會 美女如雲從中選妃？

艾西娜卡洛娃出身權貴之家，生活奢華，現在又網住好萊塢巨星的心。(摘自IG)

湯姆克魯斯 近年來的生活有了很大的改變，離開好萊塢 、搬到倫敦的他，對於當地愈來愈適應，反而是好萊塢讓他愈來愈不習慣。過去他一直被認為熱中工作、連感情生活都沒那麼熱中經營，去年12月卻傳出和俄羅斯政壇名人的女兒艾西娜卡洛娃交往，兩人果然就是在倫敦的社交圈中結識。

根據「紐約郵報」八卦版報導，湯姆克魯斯每到周日很常會在他的倫敦豪華公寓中舉行茶會，只有名流才能受邀，一般人不可能進入到場內，而且所有出席的來賓與工作人員都要簽署保密條款，會場裡除了會放著很大聲的音樂外，也有精美的茶點和飲品，絕對讓來賓們有一流的享受。「紐約郵報」八卦版稱艾西娜是其中一位受邀嘉賓帶進茶會裡，結果和阿湯意外擦出火花，讓他拜倒在她的石榴裙下，認詹展開追求。要不然，在阿湯住所的其他眼線透露，每當他舉辦茶會，總會有很多的美女現身，有可能他也在利用機會物色不錯的對象。雖然阿湯很喜歡把音樂開得很大聲，但他都會先考量到不要打擾到附近的住戶，才會選擇在周日的下午舉辦，因而沒什麼人來投訴。