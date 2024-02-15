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趙麗穎也搶C位？宣傳新片「配角變主角」 被嘲影版「上春山」

娛樂新聞組／即時報導
劇組拍攝宣傳大合照時，趙麗穎(前排右三)穩居C位。(取材自微博)
劇組拍攝宣傳大合照時，趙麗穎(前排右三)穩居C位。(取材自微博)

今年春晚最火的話題就是白敬亭和魏大勛、魏晨一起登台合唱「上春山」時，疑似霸占C位，打亂舞台節奏，引發「春山學」相關話題。不光白敬亭，趙麗穎近日在宣傳新電影「第二十條」時，也爆出身為配角卻屢屢在台上搶C位，被嘲影版「上春山」、「麗式春山學」。

「第二十條」主角是雷佳音和馬麗，掛名特別出演的趙麗穎，在片中飾演一位聾啞母親，露臉時間並不是特別長，但從正月初一開始的路演中，趙麗穎所有合照幾乎占據C位，強壓主角，引發許多網友不滿。還有人質疑這是影版「上春山」事件。

眼見話題不斷發酵，趙麗穎工作室表示，「趙麗穎還是求學路上的趕考生，聽得進批評。電影的成績屬於團隊中的每一個人，演員只是其中的千分之一。」疑似是在回應相關事件。

馬麗也在大年初三蘇州路演的舞台上，澄清網上關於站位的言論，「我們每個演員關係都非常好，我們不是希望某個人好，而是希望『第二十條』好，我們就像一家人一樣，我們真的不在乎這些站位啊，亂七八糟的」。

據悉，早在劇組拍攝雜誌大片時，趙麗穎就已穩站C位。當時，馬麗和另一位主演高葉一左一右圍著趙麗穎，完美烘託她的核心地位，彷彿這部電影的女主角就是趙麗穎。

不僅如此，整個劇組拍攝宣傳大合照或現場花絮照時，趙麗穎也是昂首挺胸坐在C位。有網友打趣，趙麗影C位穩固的程度，比白敬亭「上春山」搶占山頭還要厲害。

和主演馬麗(右)、高葉(左)合影時，趙麗穎占據C位。(取材自微博)
和主演馬麗(右)、高葉(左)合影時，趙麗穎占據C位。(取材自微博)

趙麗穎

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