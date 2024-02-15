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隋棠破冰與朱芯儀合照 温昇豪笑讚：大家都長大了

記者杜沛學／台北即時報導
温昇豪到新加坡拍攝「誰殺了她」。記者李政龍／攝影
温昇豪到新加坡拍攝「誰殺了她」。記者李政龍／攝影

隋棠月初分享在家中請客，客人正式昔日「犀利人妻」中的老公温昇豪、小三朱芯儀，還透露現實生活中的老公Tony是戲迷，初見温昇豪感到很興奮。温昇豪15日出席出席三立「誰殺了她」宣傳，被問到飯桌上是否有當初劇中夫妻吵架導火線的咖哩飯？笑說：「沒有。」

14年前「犀」劇熱播時，曾有還有隋棠帶頭排擠朱芯儀的傳聞，朱芯儀也曾坦言，當時因年齡差距，確實與其他演員較沒有話聊。但這幾年，朱芯儀與隋棠在社群網站上互動頻頻，早已「破冰」。温昇豪對於3人同框再聚，也意有所指地笑說：「大家都長大了。」其實大家私下常有聚會，只是隋棠難得曝光合照。温昇豪也讚Tony是個很好的丈夫，隋棠與友人聊天，Tony就在一旁切水果、照顧小孩。

温昇豪在「誰」劇中飾演教會牧師，幽默又善解人意，人緣極佳，由於妻子早喪，他和女兒的關係如同朋友般融洽。他表面上積極正向，內心卻極度沒有安全感和有潛在的暴力傾向。因為開導宣萱而喜歡上她，卻擔心世俗的眼光不敢向她表白，温昇豪勸宣萱要學會饒恕，但當自己的女兒失蹤時，他才發現說的比做得容易。

温昇豪(右起)、朱芯儀、隋棠聚會，Tony一旁陪小孩。圖／摘自臉書
温昇豪(右起)、朱芯儀、隋棠聚會，Tony一旁陪小孩。圖／摘自臉書
温昇豪(右起)、隋棠、朱芯儀聚會重現「犀利人妻」三角戀。圖／摘自臉書
温昇豪(右起)、隋棠、朱芯儀聚會重現「犀利人妻」三角戀。圖／摘自臉書

隋棠 社群網站

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