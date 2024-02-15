我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指收今年第11次新高 道指漲近350點

享受乾淨舒適飛行 空姐說搭機注意3件事

余文樂過年全家團圓 圍爐完飛東京同框大咖潮人

記者陳建嘉／即時報導
余文樂潮牌10週年，在慶祝派對上和熊谷隆志合影。圖／尚慶創意提供
余文樂潮牌10週年，在慶祝派對上和熊谷隆志合影。圖／尚慶創意提供

余文樂過年期間都與全家都聚在一起，昨（14）日神清氣爽現身東京，出席心血結晶「MADNESS」的10週年快閃店揭幕，他透露主要慶祝品牌10週年，也因為平日只有線上販售，這次藉10年里程碑，在原宿打造為期11天的快閃店，「希望可以讓喜歡我們品牌的人，直接看得到、也摸到衣服，能體會我們10年來對潮流兢兢業業追求的成長。」

余文樂因籌備快閃店，一圍爐完就準備動身飛東京工作，為快閃店監工坐鎮，他不因新年而鬆懈，在東京期間也需要進行一些會議，來回穿梭快閃店間，可說是一刻都不得閒。提到這趟日本之行，他說以工作為主，已排定去一些品牌的展示會，跟不同品牌的主理人交流。

他也謙虛分享心聲：「我一直不認為自己在做Fashion，真的沒有，我談不上是Fashion的人。因為我只會做自己喜歡的東西，如此簡單。」除了親自飛東京陳列店舖，他也和很多到場支持的粉絲一一合照，非常親民。

前晚舉行的10週年慶祝派對上，包括熊谷隆志、瀧澤伸介等日本最頂級的品牌設計師也到場支持，場面非常熱鬧。昨天快閃店首日開店前已經引來長長的人龍，一開店後諸多限定產品系列已經售罄。

余文樂和瀧澤伸介合影。圖／尚慶創意提供
余文樂和瀧澤伸介合影。圖／尚慶創意提供

日本

上一則

賈玲真的瘦了50公斤？ 新片劇照曝光…網友不敢認

下一則

德德再曝新私照「我爸拍的」 網質疑：被鄭運鵬逼的？

延伸閱讀

「沒砸重金考不上」這所名校學生揭高學歷背後殘酷現實

「沒砸重金考不上」這所名校學生揭高學歷背後殘酷現實

日本氣象株式會社預估櫻花季提前 東京3/23開花

日本氣象株式會社預估櫻花季提前 東京3/23開花
星爺NFT「Nobody」開賣暴升 轉手賺5倍

星爺NFT「Nobody」開賣暴升 轉手賺5倍
星爺來派錢？ NFT「Nobody」開賣 一晚就漲5倍

星爺來派錢？ NFT「Nobody」開賣 一晚就漲5倍

熱門新聞

謝玲玲搭乘的遊艇上直升機停機坪。（取材自Instagram）

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

2024-02-08 06:34
游本昌在中國電視劇年度盛典獲得「終身成就藝術家」。(取材自微博)

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

2024-02-12 20:33
郭羨妮罕見曬出和老公的同框照。圖／摘自IG

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

2024-02-14 10:09
(取自新華社)

她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼

2024-02-10 20:38
白敬亭(左起)、魏大勛、魏晨在春晚表演「上春山」。(取材自微博)

白敬亭春晚表演「霸占C位」惹議… 魏大勛機智救場被讚爆

2024-02-12 21:31
蕭薔一手好字受歡迎。（珍世美學慈善基金會提供）

太溫暖 蕭薔新春寫春聯獻給陳盈潔 陳家人回應了

2024-02-09 21:42

超人氣

更多 >
5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓

5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危