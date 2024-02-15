為82歲近盲父連買2間孝親房 品冠曝馬來西亞房價

品冠回馬來西亞過年。記者李政龍／攝影

凱渥集團15日舉辦路跑開工，由董事長吳鋒帶隊開跑。51歲的品冠跑到滿頭大汗，受訪時分享，今年過年帶小孩們回老家馬來西亞，雖他與老婆經常回去，但小孩已6年沒回老家，上一次女兒還不到4歲，今年特地先找了之前的照片「複習」一下。

品冠透露今年會繼續巡迴演唱會，也努力創作新歌，11歲的兒子快要變聲了，也想記錄他的聲音，若兒子對音樂有興趣，也會提供資源。唱了30年，品冠謙虛笑稱「有點積蓄」，幫爸媽連買2間孝親房，但老人家還是習慣住在透天厝的老家，他擔心爸媽年紀大了爬上爬下不安全，尤其82歲的爸爸視網膜剝離近乎全盲，他嘆還在說服，有如哄小孩一樣。

8年前品冠就曾買下大樓房，但爸媽嫌遠不想搬。後來品冠再買1間離老家近一點的百坪豪宅，約台幣2000萬(64.8萬美元)左右，預計今年第4季會完工，希望爸媽不要再拒絕。對於連買兩間房，品冠表示除了「有點積蓄」，也因馬來西亞房價 比台北便宜許多。