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台視「紅白」收視出爐 韓團LE SSERAFIM首登台最吸睛

記者林怡秀／即時報導
韓國大勢女團LE SSERAFIM創下紅白收視高峰。圖／台視提供
韓國大勢女團LE SSERAFIM創下紅白收視高峰。圖／台視提供

台視2月15日舉辦新春開工團拜，開工第一天就傳出收視捷報，連續籌辦15年的「2024超級巨星紅白藝能大賞」，全體平均收視3.02，勇奪全國冠軍，節目每分鐘收視最高4.77 (收視人口1,035,000)，落在南韓大勢女團LE SSERAFIM首次登台訪問，並錄製起床鈴聲給FEARNOT（粉絲名）們成為收視最高點。

影片來源：YouTube 超級巨星紅白藝能大賞

影片來源：YouTube 超級巨星紅白藝能大賞

次高點4.14 (收視人口898,000)為「最殺男團」Energy回歸歌壇的首秀，賣力唱跳夯曲「放手」、「無懈可擊」，超炸演出勾起粉絲們滿滿回憶；第三高4.07 (收視人口884,000 )則是 「平民天后」徐懷鈺身穿祥龍紅袍熱唱「我是女生」、「我們的故事」和「達爾文步伐」。官方網路平台(統計至15日上午11時止)，獲最高點閱觀看次數的是「LE SSERAFIM發燒組曲「Perfect Night」、「UNFORGIVEN」、「Eve， Psyche & the Bluebeard's wife」累計高達126萬人次，接著為「Energy強勢回歸！「放手」、「分合」組曲連炸，萬人沸騰到最高點」累計45萬人次；「LE SSERAFIM FanCam」累計25萬人次，位居第三。

主持群Lulu黃路梓茵、許富凱、莎莎、陳明珠、黃偉晉也為此卯足全力做足功課，只為順暢串接每一段表演讓節目順暢，得知收視佳績紛紛表示開心，而Lulu黃路梓茵表示：「再次感謝所有觀眾朋友的支持，畢竟過年節目選擇非常多，非常感謝每一位卯足全力為我們帶來精彩表演的藝人朋友們。」，也不忘謝謝主持群夥伴們的努力，以及台視所有工作夥伴，「更感念小燕姐和佼哥之前為紅白奠定的基礎，對於這份傳承感到感恩，謝謝一切！」

Energy強勢回歸也為紅白帶來驚人收視。圖／台視提供
Energy強勢回歸也為紅白帶來驚人收視。圖／台視提供

三高 南韓

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