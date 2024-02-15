SHINee泰民、NO:ZE傳熱戀 網揪同款背景牆、帽子掀論戰

SHINee成員泰民出道近17年至今鮮少有花邊新聞傳出，他在去年退伍後帶著新歌〈Guilty〉回歸樂壇，取得不錯的成績。近日在南韓 知名論壇pann有網友爆料疑似他與「最美舞者」NO:ZE（盧智慧）熱戀中，還貼出多張雙方的同款照片背景、帽子、表情符號、社群上線時間等證據，文章一曝光立刻引起網友及粉絲熱議。

該名網友貼出多張對比照片指出兩人正在交往證據，包括NO:ZE在粉絲付費軟體泡泡中說自己穿的綠色肩帶上衣是睡衣，她的拍照背景牆面紋路與泰民拍攝背景的牆類似，且兩人經常在差不多的時間使用IG發文。該網友也貼出NO:ZE曾上傳的限動表示其中的葉子與窗外山的輪廓與泰民PO過的照片類似，懷疑是在泰民家中拍攝。