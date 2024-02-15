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SHINee泰民、NO:ZE傳熱戀 網揪同款背景牆、帽子掀論戰

編輯蔡欣妤／即時報導
圖／擷自泰民<a href='https://www.instagram.com/xoalsox/' target=_blank>instagram</a>、NO:ZE <a href='https://www.instagram.com/nozeworld/' target=_blank>instagram</a>
圖／擷自泰民instagram、NO:ZE instagram

SHINee成員泰民出道近17年至今鮮少有花邊新聞傳出，他在去年退伍後帶著新歌〈Guilty〉回歸樂壇，取得不錯的成績。近日在南韓知名論壇pann有網友爆料疑似他與「最美舞者」NO:ZE（盧智慧）熱戀中，還貼出多張雙方的同款照片背景、帽子、表情符號、社群上線時間等證據，文章一曝光立刻引起網友及粉絲熱議。

該名網友貼出多張對比照片指出兩人正在交往證據，包括NO:ZE在粉絲付費軟體泡泡中說自己穿的綠色肩帶上衣是睡衣，她的拍照背景牆面紋路與泰民拍攝背景的牆類似，且兩人經常在差不多的時間使用IG發文。該網友也貼出NO:ZE曾上傳的限動表示其中的葉子與窗外山的輪廓與泰民PO過的照片類似，懷疑是在泰民家中拍攝。

另外還有兩人疑似有同款帽子，泰民開始使用NO:ZE喜愛用的黑色表情符號，以及泰民在舞台上向粉絲求婚，結果坐台下的隊友珉豪轉頭看向後方的NO:ZE等等。對此，大部分網友認為兩人戀愛沒什麼不妥，畢竟泰民已經年滿30歲，過去也是零緋聞，認為都是成年人談個戀愛沒什麼大不了，反而還喜聞樂見、獻上祝福。

圖／摘自pann論壇
圖／摘自pann論壇
圖／摘自pann論壇
圖／摘自pann論壇
圖／摘自pann論壇
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圖／摘自pann論壇
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