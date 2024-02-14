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劉嘉玲洩與梁朝偉情人節行程 見梅西香港不出場曝心情

記者陳建嘉／即時報導
足球金童大衛貝克漢(左起)，日前和劉嘉玲、梁朝偉夫妻相見歡。圖／摘自IG
足球金童大衛貝克漢(左起)，日前和劉嘉玲、梁朝偉夫妻相見歡。圖／摘自IG

劉嘉玲、梁朝偉愛情長跑30年，劉嘉玲甚至為他打理生活起居，擔任他的經紀人。情人節當天，劉嘉玲獨自出席活動，提到已是老夫老妻，不會特別過節，僅說自己已經約了許多朋友吃飯，並說現在已經很少兩人世界，畢竟每天都在彼此對望，「有朋友在一起會更開心」。

劉嘉玲表示自己很傳統，每逢情人節都會準備禮物，也會手寫卡片給老公，被問是否希望收到驚喜，她則笑答：「我希望有驚喜，其實女生很簡單，收到一朵花或者是有心意就很開心，當然有禮物會更開心。」

梁朝偉最近以「金手指」入圍香港金像獎影帝，她則甜蜜喊一定最看好老公，「雖然其他入圍者都很好，但我一定偏心他」，不過她也透露梁朝偉3月就要去外地拍戲，能不能出席金像獎，可能還要看到時候的狀況。

阿根廷球王梅西先前前往香港舉辦表演賽，梁朝偉、劉嘉玲也到場力挺，並與同樣出席活動的球星貝克漢合影，對於梅西最終沒出場比賽，劉嘉玲也直呼可惜，「知道很多人為了梅西特地來香港，還買很貴的門票，想看他踢球，明白他們的心情」，也笑說自己是一日球迷，只要看到梅西走來走去就好，即使沒有出場比賽，也不會太失望，更不忘揶揄老公不喜歡人潮擁擠的場合，「他不想去的，是我強迫他，他只想在家裡看球」。

梅西 梁朝偉 香港

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