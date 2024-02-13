白蓮花大飯店第3季泰國開拍 BLACKPINK Lisa參演

Lisa將出演「白蓮花大飯店」第三季。(美聯社)

有線電視頻道HBO今天宣布，韓國女子天團BLACKPINK泰籍團員Lisa將加入「白蓮花大飯店」（The White Lotus）卡司，這部熱門電視劇第3季將移師Lisa故鄉泰國 拍攝。

法新社報導，這部屢獲獎項肯定的黑色喜劇最新一季本月起在曼谷及度假島嶼普吉島（Phuket）與蘇梅島（Koh Samui）開拍。

影音串流服務HBO Max透過其社群媒體平台X官方帳號發文稱，本名為Lalisa Manobal的Lisa將與好萊塢資深影星史考特葛倫（Scott Glenn）一同在「白蓮花大飯店」第3季中演出。

26歲的Lisa受到大批粉絲愛戴，泰國各地的廣告看板上都能見到她的倩影。

「白蓮花大飯店」揭穿富人偽善利己的本質，為HBO帶來巨大商業成功並廣受好評，前2季皆獲多項艾美獎 （Emmy Awards）提名。

第2季以義大利 西西里島（Sicily）為背景，據稱掀起搜尋當地觀光資訊的網路熱潮。

不過，這部影集在本月稍早遭遇打擊，因為烏克蘭抱怨塞爾維亞演員比柯維奇（Milos Bikovic）與俄羅斯有關係，導致製片不得不將他踢出劇組。