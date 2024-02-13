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痛毆孕妻被拍…「流星花園」男星認罪：我是家暴男

記者陳慧貞／即時報導
王東承認自己對妻施暴。圖／摘自微博
王東承認自己對妻施暴。圖／摘自微博

中國演員王東出道12年，曾演過「流星花園」、「都挺好」、「正青春」等多部知名電視劇，但直到以「與君初相識，恰似故人歸」中的「仙師」一角才真正走紅，不料2022年他遭妻子指控家暴，還被公開對當時懷孕的妻子動粗影片，引發軒然大波，事後夫妻雖言歸於好，事隔2年，王東今(13日)突發出影片，手拿寫著「我是家暴男」紙張公開承認施暴，並道歉：「錯了就是錯了，該有的懲罰我接受。」

王東在影片中揭露一段2022年8月的錄音檔，指出當時因自己的粉絲在網路上寫了有關妻子的謠言，夫妻倆為此爆發衝突，妻子氣憤爆粗口、扯他頭髮，王東說：「本來我現任妻子的脾氣就不好，時常進行猜忌、猜疑我，我一直選擇避免衝突的，一直是避讓。」錄音檔中也可聽到他多次說「別動手」。

夫妻衝突影片在網路上曝光後，王東表示，當時就有網友私訊他，妻子可能是「NPD自戀型人格」，此類型人會過度自我膨脹，自認獨一無二，渴望得到稱讚、缺乏同理心，會用過激的行為貶低、羞辱他人，王東看了網友分析，認為和自己在婚姻中所經歷的情況相當類似，更推測妻子可能具有NPD自戀型人格，所以才拍影片分享，「希望能夠幫助NPD受害者遠離傷害跟折磨」。

王東承認「動手」就是不對，「犯錯就要認，挨打就要立正，接受網友們的批評指責。望廣大網友以我為戒，遇到問題要通過合法的途徑去處理，保持情緒的冷靜，不要衝動做出錯事。」

王東拍影片公開與妻爆衝突音檔。圖／摘自微博
王東拍影片公開與妻爆衝突音檔。圖／摘自微博
王東拍影片公開與妻爆衝突音檔。圖／摘自微博
王東拍影片公開與妻爆衝突音檔。圖／摘自微博

家暴

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