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白敬亭春晚表演「霸占C位」惹議… 魏大勛機智救場被讚爆

娛樂新聞組／即時報導
白敬亭(左起)、魏大勛、魏晨在春晚表演「上春山」。(取材自微博)
白敬亭(左起)、魏大勛、魏晨在春晚表演「上春山」。(取材自微博)

2024央視春晚已經結束，但相關話題仍在延燒，尤其以白敬亭、魏大勛、魏晨合唱「上春山」最受爭議，有眼尖網友發現，白敬亭在表演過程中疑似霸占C位，打亂舞台節奏。此外，白敬亭還「不合群」穿不同顏色衣服登台。「白敬亭口碑」也因此衝上熱搜。

從三人表演畫面中可見，站在台階最高位的白敬亭第一個開唱，但他唱完自己的部分後，本該讓位給下一個演唱者魏大勛，沒想到白敬亭不動如山，讓一度準備走位的魏大勛縮回腳步，而他茫然的表情也被網友捕捉正著。

等到魏大勛唱完自己的部分後，他突然擠上白敬亭的位置，並做出「請」的動作，帶著白敬亭一起讓位給下一個演唱者魏晨。魏大勛機智救場和顧全大局的表現，獲得不少網友按讚。

不光是舞台表演，白敬亭的服裝也惹來爭議。有網友發現，白敬亭在春晚直播和彩排時穿的衣服顏色，和魏大勛、魏晨恰恰相反，似乎是故意和其他二人不同以突顯自己，而在春晚採訪間等其他三人共同出席的場合，白敬亭的衣服顏色也總是不合群。

主持人謝娜在訪問時直接問到，「今天穿得有一樣嗎？有人變嗎？」魏大勛說「我沒變，我謹代表我自己」，白敬亭則是支支吾吾，場面一度很尷尬。

有白敬亭粉絲為偶像解釋，「他應該是忘了走位」，但有網友反駁，春晚表演是經過多次彩排，「忘了走位」的可能性不大。白敬亭的人品也遭到不少網友質疑。

白敬亭(左)在表演過程中疑似霸占C位。(取材自微博)
白敬亭(左)在表演過程中疑似霸占C位。(取材自微博)

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