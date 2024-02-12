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「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

娛樂新聞組／即時報導
游本昌在中國電視劇年度盛典獲得「終身成就藝術家」。(取材自微博)
游本昌在中國電視劇年度盛典獲得「終身成就藝術家」。(取材自微博)

大陸知名男星胡歌因主演電視劇「繁花」，結緣老戲骨游本昌，近日，趁著參加「央視春晚」空檔，胡歌與陳龍被拍到赴養老院探望游本昌夫婦，四人一起開心合照。照片中，胡歌和陳龍坐在兩旁，游本昌滿臉笑容，畫面十分溫馨。

當大家還在回味春晚舞台上「繁花」演員們的精采表演時，其實胡歌和陳龍早已特意探訪北京一家養老院，看望「繁花」中「爺叔」的扮演者、91歲高齡的游本昌。「胡歌陳龍探望游本昌」一度引起網友關注，甚至登上熱搜榜。

當天，游本昌打開門看到門外站著的胡歌和陳龍時，激動得拍起了手。兩人帶了紅包、年貨，向游本昌夫婦拜年。

據悉，游本昌一直是居家養老，由保母照看生活，但春節期間保母請假回家，游本昌兩老就只能先去養老院待一段日子，等保母結束假期回京，他們再搬回家中。

此外，第二屆中國電視劇年度盛典日前登場，電視劇「繁花」不負眾望拿下「年度大劇」，「狂飆」和「三體」分獲「年度融合傳播大劇」、「年度海外傳播大劇」榮譽。演員胡歌、張頌文、馬伊琍、熱依扎獲得「年度男女演員」榮譽，而游本昌則獲得「終身成就藝術家」榮譽。

游本昌登場時，全場起立鼓掌致敬，他在晚會上感慨「我好幸福」，還鼓勵後輩，「要耐住性子，要有堅持性，我們一起努力向前！」

據了解，拍攝「繁花」時，游本昌因為年事已高，長一些的鏡頭中台詞稍多，游本昌會在導演喊卡後，忍不住喘粗氣。

連王家衛導演，都於心不忍，胡歌也建議游本昌可以分鏡來拍。

但是，為了能有一個更好的呈現效果，游本昌堅持按照劇本和導演的要求，認真完成每一段戲的拍攝。

胡歌(右一)與陳龍(左一)被拍到赴養老院探望游本昌夫婦。(取材自微博)
胡歌(右一)與陳龍(左一)被拍到赴養老院探望游本昌夫婦。(取材自微博)

胡歌 繁花 養老院

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