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賈玲1年狠減50公斤太勵志？醫生示警超過這標準恐有問題

記者羅印冲／即時報導
《熱辣滾燙》宣傳海報。 （取材自微博）
《熱辣滾燙》宣傳海報。 （取材自微博）

中國「重磅」喜劇演員賈玲，為自導自演電影《熱辣滾燙》，閉關一年減肥50公斤，即近五成原本體重，成為中國春節最熱話題，認為賈玲好勵志。但有醫生警告，減肥如過度，超過原體重兩成，隨時有低血糖不適，甚至會罹患厭食症。

賈玲為演出拳擊手角色，由105公斤減去50公斤體重，以判若兩人的外形示人，讓有減肥需要的人，紛紛視賈玲為目標，希望自己體重也能激減。

據上游新聞報導，重慶市急救醫療中心（重慶大學附屬中心醫院）內分泌代謝科主任鄧武權表示，減肥前期掉重很快，後期掉重很慢，並非規律，而是人的生理反應。

他指出，減肥達到了一定的平台後，身體總要進行自適應，比如肥胖患者減到20%，可能會出現血糖並不低，卻有低血糖反應的情況。這也是為什麼設計20%目標的原因，「一般的人減到原始體重的20%就不要再去爭了，如果繼續下去，有可能會走向肥胖的另一個極端：厭食症。」

要健康地減重，鄧武權建議要把減肥目標定在3至6個月，減掉原始體重的20%左右是最穩當的。他指出，對於賈玲減肥最近登上熱搜，他擔心這會鼓勵大家一起效仿，他強調，需不需要減肥，減肥要減到多少，都必須根據自己的身體情況來決定。

大陸女星賈玲在一年內減去近50公斤體重，以飾演拳擊手。 取自新浪微博
大陸女星賈玲在一年內減去近50公斤體重，以飾演拳擊手。 取自新浪微博

減重

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