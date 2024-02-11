台灣史上龍年最強賀歲片 第一是它 絕大多數人都想不到

「大白鯊」在美國和台灣影史都留下不可磨滅的紀錄。圖／摘自IMDb

農曆春節，電影公司都會推出最具噱頭的強片，爭取觀眾支持，今年也不例外。不過史上曾在農曆龍年推出的最強賀歲大片，卻不是華人 電影，而是在世界影史上永遠留名的世紀經典「大白鯊」（Jaws）。

由史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的「大白鯊」，1975年夏天就已在美國瘋狂熱賣、屢破票房紀錄，紅遍世界各地。台灣和香港 卻直到1976年才上映，台灣就排在年度最重要的春節大檔，未映先轟動。當年的史匹柏，還不到30歲，已成了史上最賣座的大導演之一，堪稱好萊塢的神話，也靠著「大白鯊」在台一戰成名，從此成了和天王天后巨星一樣具備超強大賣座號召的票房保證巨導。

「大白鯊」描述海邊度假小鎭疑似鯊魚侵襲，警長為保大家安全希望地方首長關閉海灘，首長卻為了觀光 財源遲遲不肯行動，造成更多的鯊魚攻擊事件發生。史匹柏營造緊張氣氛功力一流，搭配約翰威廉斯（John Williams）譜寫的鯊魚主題配樂，觀眾一聽到就會提心吊膽，類似手法在後來的「侏羅紀公園」也有出色展現。