我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／龍年財庫年 12生肖1次看

農曆新年受重視 更多亞裔休假 部分公司允作為彈性假期

台灣史上龍年最強賀歲片 第一是它 絕大多數人都想不到

記者蘇詠智／即時報導
「大白鯊」在美國和台灣影史都留下不可磨滅的紀錄。圖／摘自IMDb
「大白鯊」在美國和台灣影史都留下不可磨滅的紀錄。圖／摘自IMDb

農曆春節，電影公司都會推出最具噱頭的強片，爭取觀眾支持，今年也不例外。不過史上曾在農曆龍年推出的最強賀歲大片，卻不是華人電影，而是在世界影史上永遠留名的世紀經典「大白鯊」（Jaws）。

由史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的「大白鯊」，1975年夏天就已在美國瘋狂熱賣、屢破票房紀錄，紅遍世界各地。台灣和香港卻直到1976年才上映，台灣就排在年度最重要的春節大檔，未映先轟動。當年的史匹柏，還不到30歲，已成了史上最賣座的大導演之一，堪稱好萊塢的神話，也靠著「大白鯊」在台一戰成名，從此成了和天王天后巨星一樣具備超強大賣座號召的票房保證巨導。

「大白鯊」描述海邊度假小鎭疑似鯊魚侵襲，警長為保大家安全希望地方首長關閉海灘，首長卻為了觀光財源遲遲不肯行動，造成更多的鯊魚攻擊事件發生。史匹柏營造緊張氣氛功力一流，搭配約翰威廉斯（John Williams）譜寫的鯊魚主題配樂，觀眾一聽到就會提心吊膽，類似手法在後來的「侏羅紀公園」也有出色展現。

在美國影史上，「大白鯊」被視為暑假熱賣商業巨片的始祖，至今仍是換算幣值與通膨後，美國最賣座的10部巨片之一；在台灣影史上，則是龍年最經典的春節大片，穩坐全年度票房冠軍。

史蒂芬史匹柏拍出史上最經典的龍年賀歲片。（路透資料照片）
史蒂芬史匹柏拍出史上最經典的龍年賀歲片。（路透資料照片）
「大白鯊」北市於春節上映時開出票房大紅盤。圖／翻攝自民國65年大華晚報
「大白鯊」北市於春節上映時開出票房大紅盤。圖／翻攝自民國65年大華晚報
「大白鯊」讓觀眾又驚嚇又愛看。圖／摘自IMDb
「大白鯊」讓觀眾又驚嚇又愛看。圖／摘自IMDb

觀光 華人 香港

上一則

奧斯卡一步之遙？「奧本海默」諾蘭獲美導演工會獎

下一則

三上悠亞遊台灣 「一個動作」卻可能讓她觸法

延伸閱讀

封面故事／動動腦／「爆竹聲中一歲除」語出何人的新年詩？

封面故事／動動腦／「爆竹聲中一歲除」語出何人的新年詩？
Apple新年影片「小蒜頭」 爺孫情勾勒年輕世代煩惱

Apple新年影片「小蒜頭」 爺孫情勾勒年輕世代煩惱
遭酸被「阿凡達」綁住 詹姆斯卡麥隆：為何不行？

遭酸被「阿凡達」綁住 詹姆斯卡麥隆：為何不行？
15年後再傳雪梨港灣鯊魚攻擊 泳客腿部重傷

15年後再傳雪梨港灣鯊魚攻擊 泳客腿部重傷

熱門新聞

謝玲玲搭乘的遊艇上直升機停機坪。（取材自Instagram）

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

2024-02-08 06:34
泰勒絲（右）拿到獎座後就低頭看獎座，還是沒看席琳狄翁。（摘自YouTube）

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

2024-02-05 09:32
台語歌手李素專日前上「新聞挖挖哇」分享過往經歷。圖／截自YouTube

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

2024-02-04 10:14
孔劉（右）與李棟旭曾合作「鬼怪」。圖／愛奇藝提供

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

2024-02-07 14:49
早前傳胡歌將接陸劇「風禾盡起張居正」。（取材自微博）

胡歌繁花演完將演「張居正」？傳角色被古裝男神搶走

2024-02-06 20:39
楊冪（右）和劉愷威離婚時，女兒一直在香港生活。(取材自微博)

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

2024-02-07 07:30

超人氣

更多 >
何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多
她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼

她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼
柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家
晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了

晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了
布置篇／小蘇打粉妙用多 加醋輕鬆清廚房

布置篇／小蘇打粉妙用多 加醋輕鬆清廚房