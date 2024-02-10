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她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼

世界新聞網╱即時報導
(取自新華社)
(取自新華社)

中新社報導，據燈塔專業版數據，截至北京時間2月10日17時49分，2024年春節檔（2月10日—2月17日）檔期總票房（含預售）突破14億元（人民幣，約合2億美元）。

作為業內公認的「黃金檔期」。2024年有8部新片定檔大年初一，其中6部被認為構成了檔期的主要陣容。它們分別是：賈玲繼爆款《你好，李煥英》後導演的第二部喜劇片《熱辣滾燙》，韓寒導演的《飛馳人生2》，張藝謀導演的現實題材喜劇影片《第二十條》，《熊出沒》系列的第十部影片《熊出沒·逆轉時空》，寧浩執導的諷刺喜劇《紅毯先生》和導演韓延「生命三部曲」的第三部《我們一起搖太陽》。

新京報報導，2月10日晚，已經「隱居」了大半年的賈玲終於露面接受採訪。對於自己在春節檔的新作品，賈玲表示，她雖然為角色瘦了100斤，但這部電影講的並不是減肥，而是一個善良的女孩「愛自己」的故事。

據賈玲介紹，早在《你好，李煥英》上映前，她就已經在籌備《熱辣滾燙》了。 從重新寫故事到電影正式上映，《熱辣滾燙》的創作周期長達4年，而在進入拍攝階段後，賈玲更是用一年的時間「陪伴」電影裡的人物瘦了100斤 。

賈玲告訴記者，她是先增肥了40斤再開始減肥的。「因為我給大眾的感覺一直是快快樂樂的，觀眾也很包容我，我長胖一點就說我可愛，這樣就很難打破我那種活潑靈巧的形象。但我演的這個人物，她 不知道怎麼跟世界建立連結，不知道怎麼和社會上的人交流，我就只能不斷增重，讓觀眾有一些陌生感，脫離我以前的銀幕形象，打破那種根深蒂固的印象。」所以， 賈玲先讓自己胖成了與社會脫節的「宅女」樂瑩，又瘦成了敢於站上賽場的拳擊手樂瑩。

在採訪中，賈玲非常擔心觀眾把《熱辣滾燙》當作一部減肥主題的電影，她強調，自己不想引發「身材焦慮」，「我希望觀眾看完電影會覺得：哦，這部電影確實跟 胖瘦無關，她不是變瘦了，而是變強了。」所以，賈玲這大半年刻意把自己「藏」了起來，「我只能晚一點、再晚一點出現，避免那些關於胖瘦 的討論。我希望觀眾看完賈玲的電影，開始想要『愛自己』。」

(取自微博)
(取自微博)

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