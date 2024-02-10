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尷尬 劉品言單身6年 竟被小鮮肉問：有小孩嗎？

記者陳建嘉／即時報導
朱軒洋（前排右二）、曾敬驊主持「二呆流浪記之完全大人手冊」前往馬祖東莒島參加搭建樹屋計畫，邀請劉品言擔任大廚。圖／八大電視提供
朱軒洋（前排右二）、曾敬驊主持「二呆流浪記之完全大人手冊」前往馬祖東莒島參加搭建樹屋計畫，邀請劉品言擔任大廚。圖／八大電視提供

曾敬驊、朱軒洋主持八大實境節目「二呆流浪記之完全大人手冊」，這次前往馬祖東莒島參加搭建樹屋計畫，邀請劉品言擔任大廚，負責大家的三餐伙食，她祭出各式拿手好菜，笑說：「我阿嬤看到會很想哭吧，她孫女長大了。」曾敬驊聽聞劉品言19歲就去法國讀書，好奇對方有談戀愛嗎？劉品言大方回應：「當然有啊！怎麼可以不談。」曾敬驊追問：「交了幾個男朋友？」當下讓劉品言招架不住。

由於食材資源不夠充足，劉品言除了烹煮外，還得自己去海邊採螺貝，累得她一度崩潰向鏡頭大喊：「我親愛的導演，到底要把我逼到什麼程度？我覺得東莒煮完飯後，我會有好一陣子先不要煮飯。」過程中，曾敬驊和朱軒洋無厘頭的發問，讓劉品言忍不住猛翻白眼，使得這趟任務「笑」果十足。

朱軒洋看劉品言廚藝熟練，開口就問：「妳有小孩嗎？」此話一出，空氣頓時凝結，朱軒洋立刻懊悔，表示一想到什麼就想講出來，「這是我的毛病，我以後不會再問別人有沒有小孩了。」對此，劉品言笑說，當下聽到很想哭，但也因為這趟行程，發現自己和朱軒洋個性有點像，就是比較直接，「雖然他有時候談的話題，身為姐姐還是會想要調教一下。」

樹屋搭建任務順利完成後，曾敬驊、朱軒洋受到達人讚賞，兩人從不認識工具、幫忙的角色變成主動參與，到開始發想創意執行，優異的表現甚至都想招募他們進來，曾敬驊分享這次的心情，「不再有其他的時間去想其他東西，雖然中間還是很累的過程，但我覺得生活就是這樣，不用去想工作的事，其實滿好的，我有充到電的感覺。」「二呆流浪記之完全大人手冊」每週日晚間10點於八大綜合台播出，每周六晚間9點公視播出。

曾敬驊（下）和朱軒洋（中）參與搭建樹屋工作，找來劉品言幫忙。圖／八大電視提供
曾敬驊（下）和朱軒洋（中）參與搭建樹屋工作，找來劉品言幫忙。圖／八大電視提供

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