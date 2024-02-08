我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨眾議員提案 社安金免繳聯邦稅

偷渡來美一度失明 華男紐約街頭昏倒不治

網紅陳沂遭毆案 勸架男疑自導自演 警擴大調查幕後主使

記者李隆揆、張宏業／台北即時報導
網紅陳沂。(圖／本報系資料照)
網紅陳沂。(圖／本報系資料照)

台檢警偵辦網紅陳沂在街頭遭毆案，懷疑動手打人的男子黃國翔受人指使犯案，前晚拘提案發時同行的友人周暐承到案，台北地檢署複訊認為，周男與黃男相當熟識，且有竹聯幫明仁會複雜背景，案發當天的「勸架」有高度可能是自導自演，訊後依傷害罪命周男5萬元(新台幣，約1624美元)交保。

陳沂遭毆事件引發社會議論，松山分局前晚緊急搜索黃國翔住處，昨天再搜索周暐承位於新北貢寮戶籍地，但兩個地點都「異常乾淨」，且扣案的兩支iPhone手機是全新的，裡面沒什麼內容，顯示案發前才剛購買，意圖製造斷點，研判整起事件是預謀犯案，正擴大調查幕後藏鏡人。

據了解，黃國翔與周暐承都年僅21歲，黃男有毒品前科，周男則有毒品、組織犯罪、妨害自由、傷害、妨害秩序五項前科，依照兩人「社會經驗」，周男的地位遠高於黃男，研判案發當天的角色應是在車上監軍，為規避查緝，才會下車故意勸架，佯裝和事佬。

檢警清查發現，陳沂是在2月5日下午4時在松山區住處附近遭黃國翔毆打，但案發當天上午10時多，黃國翔與周暐承就曾駕車到陳沂住處旁「看點」，手法與館長槍擊案如出一轍，檢察官蘇筠真認為兩人只是執行者，幕後應有藏鏡人未現身，已指示警方溯源清查幕後凶手。

周暐承前晚在萬華逛街逛到一半被拘捕，他昨天身穿帽T、運動外套、棉褲、夾腳拖鞋，被上銬帶出警局時「冷到發抖」，面對媒體詢問是否涉案、會不會覺得被冤枉？始終一言不發，模樣十分狼狽。

毒品 槍擊 iPhone

上一則

痛失寶貝6年 莫文蔚宣布「再當媽」

延伸閱讀

女子翻12年前舊照驚見「老公同框」 網友：命中注定

女子翻12年前舊照驚見「老公同框」 網友：命中注定
黑二代騙上億 打牌照驚見歌手陳零九、網紅阿滴

黑二代騙上億 打牌照驚見歌手陳零九、網紅阿滴
「熱辣滾燙」自導自演打拳擊 賈玲渴望「贏一次」

「熱辣滾燙」自導自演打拳擊 賈玲渴望「贏一次」
汪小菲帶網紅女友實習當後母 環球影城親子遊踩大S地雷

汪小菲帶網紅女友實習當後母 環球影城親子遊踩大S地雷

熱門新聞

塔羅牌老師艾菲爾以姓名學算出游錫堃將勝出立委院龍頭結果翻船。圖／摘自臉書

預測台立院龍頭翻船 塔羅牌老師遭酸「不會每次都矇對」

2024-02-01 18:44
台語歌手李素專日前上「新聞挖挖哇」分享過往經歷。圖／截自YouTube

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

2024-02-04 10:14
泰勒絲（右）拿到獎座後就低頭看獎座，還是沒看席琳狄翁。（摘自YouTube）

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

2024-02-05 09:32
孔劉（右）與李棟旭曾合作「鬼怪」。圖／愛奇藝提供

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

2024-02-07 14:49
布萊德彼特（右）與安琪莉娜裘莉為了財產與小孩監護權大打離婚戰。（路透資料照片）

布裘最後法庭大戰 小布贏法國莊園、裘莉只能守住小孩

2024-02-03 17:35
楊紫瓊透露第一任婚姻離婚原因。（取材自微博）

楊紫瓊首談第1任婚姻：我生不出繼承人所以離婚

2024-01-30 22:39

超人氣

更多 >
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕

冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪