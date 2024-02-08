網紅陳沂遭毆案 勸架男疑自導自演 警擴大調查幕後主使

網紅陳沂。(圖／本報系資料照)

台檢警偵辦網紅陳沂在街頭遭毆案，懷疑動手打人的男子黃國翔受人指使犯案，前晚拘提案發時同行的友人周暐承到案，台北地檢署複訊認為，周男與黃男相當熟識，且有竹聯幫明仁會複雜背景，案發當天的「勸架」有高度可能是自導自演，訊後依傷害罪命周男5萬元(新台幣，約1624美元)交保。

陳沂遭毆事件引發社會議論，松山分局前晚緊急搜索黃國翔住處，昨天再搜索周暐承位於新北貢寮戶籍地，但兩個地點都「異常乾淨」，且扣案的兩支iPhone 手機是全新的，裡面沒什麼內容，顯示案發前才剛購買，意圖製造斷點，研判整起事件是預謀犯案，正擴大調查幕後藏鏡人。

據了解，黃國翔與周暐承都年僅21歲，黃男有毒品 前科，周男則有毒品、組織犯罪、妨害自由、傷害、妨害秩序五項前科，依照兩人「社會經驗」，周男的地位遠高於黃男，研判案發當天的角色應是在車上監軍，為規避查緝，才會下車故意勸架，佯裝和事佬。

檢警清查發現，陳沂是在2月5日下午4時在松山區住處附近遭黃國翔毆打，但案發當天上午10時多，黃國翔與周暐承就曾駕車到陳沂住處旁「看點」，手法與館長槍擊 案如出一轍，檢察官蘇筠真認為兩人只是執行者，幕後應有藏鏡人未現身，已指示警方溯源清查幕後凶手。

周暐承前晚在萬華逛街逛到一半被拘捕，他昨天身穿帽T、運動外套、棉褲、夾腳拖鞋，被上銬帶出警局時「冷到發抖」，面對媒體詢問是否涉案、會不會覺得被冤枉？始終一言不發，模樣十分狼狽。