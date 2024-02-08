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台、日、泰BL劇男星齊聚 私約聚餐狂喊「我愛你」

記者杜沛學／台北即時報導
陳柏文(左起)、泰BL劇「愛在空氣中」演員提提蓬·辛納格、日BL劇「體感預報」演員樋口幸平在首爾時裝周碰面。圖／耀星工作室提供
陳柏文(左起)、泰BL劇「愛在空氣中」演員提提蓬·辛納格、日BL劇「體感預報」演員樋口幸平在首爾時裝周碰面。圖／耀星工作室提供

27歲的陳柏文近期以BL劇「奇蹟」中「陳毅」一角獲得不少人氣，日前才剛結束台北、東京、澳門的粉絲見面會，隨後又接到首爾時裝周邀請觀秀，一連兩天的行程，陳柏文直呼：「緊張又興奮！」還特地學了韓文，想和當地粉絲打招呼。

陳柏文現身首爾時裝周，穿搭以寬鬆、陽光的風格亮相，與日本BL劇「體感預報」演員樋口幸平、泰國BL劇「愛在空氣中」演員提提蓬·辛納格（Fort）同台，陳柏文坦言對兩人第一印象超級深刻，「他們本人看起來真的都很帥，幸平有一種秀氣又有力量的感覺，Fort眉毛很濃密，看起來很有野性，兩位都非常客氣，相處過程很開心。」

陳柏文初次拜訪韓國相當興奮。圖／耀星工作室提供
陳柏文初次拜訪韓國相當興奮。圖／耀星工作室提供

時裝周結束後，3人也參與了聚餐，一起去吃韓國烤肉，樋口幸平私下還向陳柏文請教「我愛你」的中文該怎麼說，更交換了彼此對於演戲的心得，讓陳柏文直言：「這一切經驗都太珍貴！」

陳柏文(左起)、泰BL劇「愛在空氣中」演員提提蓬·辛納格、日BL劇「體感預報」演...
陳柏文(左起)、泰BL劇「愛在空氣中」演員提提蓬·辛納格、日BL劇「體感預報」演員樋口幸平在首爾時裝周碰面。圖／耀星工作室提供

陳柏文在韓國期間的初體驗，還有第一次看到雪，讓他相當興奮，「發現下雪的時候，我就立刻東西收好，提早30分鐘衝下樓，也有張開嘴巴吃雪，但沒什麼味道」。期待未來可以安排滑雪行程。

陳柏文開心向韓國媒體、粉絲打招呼。圖／耀星工作室提供
陳柏文開心向韓國媒體、粉絲打招呼。圖／耀星工作室提供

陳柏文會回中部陪伴家人過年，也會進廚房幫奶奶與媽媽一起做年夜飯，讓家人不要太過勞累。去年工作量增加，他也掛保證，一定給出誠意滿滿的紅包，「其實我從進入職場後，每年都會包，就算我薪水不夠，還是覺得是個心意，但今年一定會更大包，我會想根據自己的收入、成就，回饋一下身邊最親近的人」。但也開玩笑稱：「希望今年過年打麻將的時候，能贏過一次阿嬤，因為阿嬤真的很強。」

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