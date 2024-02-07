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愛奇藝國際版片單曝光 許光漢黑化蓄鬍耍狠

記者黃保慧／即時報導
許光漢黑化電影「瞞天過海」即將上架。(iQIYI國際版提供)
許光漢黑化電影「瞞天過海」即將上架。(iQIYI國際版提供)

愛奇藝國際版（iQ.com）2024新片單公布，許光漢首度挑戰懸疑電影，罕見黑化上陣，蓄鬍扮狠的新片「瞞天過海」即將全網獨播。

許光漢與張鈞甯、惠英紅、尹正共同主演的懸疑電影「瞞天過海」，由陳卓執導，改編自西班牙片「看不見的客人」。故事描述在東南亞某國，張鈞甯飾演的富商太太喬文娜遭捲入一宗密室謀殺案，許光漢扮演的警長，竟以脫罪之名勒索巨額錢財。惠英紅飾演的受害者之母、尹正飾演的議員之子接連出現，使案情愈來愈撲朔迷離。究竟許光漢為何擔綱此黑化角色，令人期待。

還有「人生大事」10歲可愛小女孩楊恩又古裝扮相電影「目中無人：以眼還眼」；另有人氣演員白敬亭攜手金晨主演新劇「南來北往」2月6日已先開播。

2024片單除了上述精彩內容外，陸續尚有：邱澤、張鈞甯、東尼嘉、榮梓杉、鍾鎮濤、楊謹華、熊黛林等人主演的懸疑推理劇「唐人街探案2」；林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東攜手演出的徐譽庭編導影集「不夠善良的我們」；雷嘉汭、詹懷雲、黃信赫等共同出演今年最充滿粉紅泡泡的青春校園台劇「讓我看見你是誰」；歐豪、李一桐的正邪對戰「不可告人」；聚集強大卡司的「狐妖小紅娘」系列，三部分別由楊冪和龔俊、劉詩詩和張雲龍、成毅和李一桐主演，為大家呈現一段段奇幻戀曲。

許光漢黑化電影「瞞天過海」即將上架。(iQIYI國際版提供)
許光漢黑化電影「瞞天過海」即將上架。(iQIYI國際版提供)

許光漢 東南亞 劉詩詩

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