愛奇藝國際版片單曝光 許光漢黑化蓄鬍耍狠

許光漢黑化電影「瞞天過海」即將上架。(iQIYI國際版提供)

愛奇藝國際版（iQ.com）2024新片單公布，許光漢 首度挑戰懸疑電影，罕見黑化上陣，蓄鬍扮狠的新片「瞞天過海」即將全網獨播。

許光漢與張鈞甯、惠英紅、尹正共同主演的懸疑電影「瞞天過海」，由陳卓執導，改編自西班牙片「看不見的客人」。故事描述在東南亞 某國，張鈞甯飾演的富商太太喬文娜遭捲入一宗密室謀殺案，許光漢扮演的警長，竟以脫罪之名勒索巨額錢財。惠英紅飾演的受害者之母、尹正飾演的議員之子接連出現，使案情愈來愈撲朔迷離。究竟許光漢為何擔綱此黑化角色，令人期待。

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