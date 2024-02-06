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周子瑜續約3年卻遭JYP打壓 堂哥出手當台灣窗口鋪路

噓！星聞／即時報導
南韓女團TWICE的台灣籍成員周子瑜。(取材自Instagram)
南韓女團TWICE的台灣籍成員周子瑜。(取材自Instagram)

南韓女團TWICE的台灣籍成員周子瑜，2022年與JYP續約後，2023年當其他團員陸續有個人活動、代言等，子瑜卻遲遲沒有，疑被冷凍，只能跟著團體活動，讓粉絲很心疼，還曾雇用兩台LED宣傳車，到JYP公司門口喊話，甚至子瑜的媽媽黃燕玲在社群發文，也被外界猜測應是在暗指經紀公司冷凍。

據「鏡週刊」報導，目前在圈內有一位自稱是周子瑜堂哥的男子周威成，雖然人在美國，但是在為子瑜台灣市場低調鋪路，其實這幾年有不少台灣品牌或節目都想找子瑜合作，無奈JYP都不批准，外界推測除了不想讓外籍團員比韓國團員人氣高外，也跟2015年子瑜曾在節目上稱自己來自台灣，被中國粉絲認為是台獨，連帶影響到TWICE前進中國市場有關，因此堂哥就成為台灣地下聯絡窗口，雖無法談工作，但是可以先做好公關，堂哥的身分也被起底，在美國擔任「CarWink」公司負責人，主要販售車聯網技術相關產品。

對此，子瑜的媽媽黃燕玲回應，堂哥的確有在幫忙引薦廠商，不過這些決定權還是在經紀公司，對於女兒被公司冷凍一事則沒有回應。

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