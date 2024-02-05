當紅英俊小生竟和電台記者爆肢體衝突 粉絲發死亡威脅

雅各艾洛迪外型高大帥氣，近期佳作不少，知名度大漲。（路透資料照片）

人紅是非必然多，即便演藝圈地位還在飆升的搶手新秀也不例外：以HBO影集「高校十八禁」受到矚目、近日因「薩特本」入圍 英國影藝學院電影獎最佳男配角與崛起新秀獎的澳洲 英俊小生雅各艾洛迪，驚傳在雪梨東部郊區的飯店外，被知名電台節目的記者問題激怒，扯住對方的喉嚨往牆上推擠，警告他把彼此互動的影像、聲音全刪光，稍後更有大批粉絲對那名記者送出死亡威脅。

堅稱自己被雅各艾洛迪與他的粉絲攻擊的，是澳洲著名電台節目主持人凱爾與賈姬歐的工作人員喬許亞福克斯，過去就曾為了炮製吸睛的內容到別人場子上搗亂，這回卻表示自己所有行為都很正常，是雅各和他身旁的友人們的反應讓他感到不舒服。特別雅各身高有196公分，令人望之生畏，被對方逼到牆角，格外使人驚恐，後來甚至不得不關掉手機，因為社群網站 上太多雅各的影迷來罵他，或是警告他小心一點，收到一堆死亡威脅，愈想愈害怕。

在知名的Reddit討論區，有網友表示很快就決定站在藝人這邊，認為又是狗仔騷擾不成、惡人先告狀，卻也有人哀嘆，好不容易開始覺得雅各艾洛迪不錯，他馬上就鬧出這一齣。英國「每日郵報」稱從喬許亞在凱爾與賈姬歐訪問時播出的音檔，感覺上他的態度都還蠻有禮貌，但雅各很快就要求他刪掉所有檔案。

引起雅各不滿的問題是，喬許亞問可不可以跟他要一點洗澡水，做為給賈姬歐的禮物？這是來自於「薩特本」中，雅各扮演的富家公子被對他有異樣情愫的平凡子弟貝瑞柯根偷窺在泡澡時自瀆，但當雅各洗完澡離開，貝瑞卻偷溜進來舔著還沒流光的洗澡水，是片子推出後各方討論熱烈的段落，也有廠商配合推出「雅各洗澡水味道的香氛蠟燭」，顯然他對於這個話題，是真的很懶得再理會，喬許亞剛好踩到地雷，才會引來麻煩。