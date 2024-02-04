圖輯／葛萊美頒獎 泰勒絲「黑白分明」走紅毯

入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。（美聯社） 第66屆葛萊美(Grammys)頒獎典禮4日在洛杉磯「加密貨幣網體育館」(Crypto.com Arena)舉行。 入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。 葛萊美頒獎典禮將在洛杉磯舉行，陣容星光熠熠，R&B女伶SZA入圍9項領跑，而怪奇比莉（Billie Eilish）、奧莉維亞（Olivia Rodrigo）和麥莉希拉（Miley Cyrus）也將角逐葛萊美的最大獎。 入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。（歐新社） 入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。（美聯社） 入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。（美聯社） 入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。（美聯社） 入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。（美聯社） 入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。（美聯社） 入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。（路透） 葛萊美 入圍 洛杉磯 上一則 饒舌歌手Killer Mike剛領完葛萊美獎 就被警方上銬帶走 下一則 辛芷蕾「繁花」中吃顆毛豆都挨剪 網為她叫屈：有什麼錯…
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