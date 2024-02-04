我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓吹陰謀論？川普：中國操控役齡男子非法入境、拉美讓罪犯來美

證實若當選將加重中國商品關稅 川普：60%或更高

圖輯／葛萊美頒獎 泰勒絲「黑白分明」走紅毯

世界新聞網／即時報導
入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。（美聯社）
入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。（美聯社）

第66屆葛萊美(Grammys)頒獎典禮4日在洛杉磯「加密貨幣網體育館」(Crypto.com Arena)舉行。

入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。

葛萊美頒獎典禮將在洛杉磯舉行，陣容星光熠熠，R&B女伶SZA入圍9項領跑，而怪奇比莉（Billie Eilish）、奧莉維亞（Olivia Rodrigo）和麥莉希拉（Miley Cyrus）也將角逐葛萊美的最大獎。

入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴...
入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。（歐新社）
入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴...
入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。（美聯社）
入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴...
入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。（美聯社）
入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴...
入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。（美聯社）
入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴...
入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。（美聯社）
入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴...
入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。（美聯社）
入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴...
入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。（路透）

葛萊美 入圍 洛杉磯

上一則

饒舌歌手Killer Mike剛領完葛萊美獎 就被警方上銬帶走

下一則

辛芷蕾「繁花」中吃顆毛豆都挨剪 網為她叫屈：有什麼錯…

延伸閱讀

泰勒絲好忙 葛萊美典禮、東京演唱、超級盃都不缺席

泰勒絲好忙 葛萊美典禮、東京演唱、超級盃都不缺席
話題慘輸泰勒絲 亞瑟小子成「超級盃苦主」

話題慘輸泰勒絲 亞瑟小子成「超級盃苦主」
一洲焦點／泰勒絲、超級盃 美國親子關係及選舉陰謀論

一洲焦點／泰勒絲、超級盃 美國親子關係及選舉陰謀論
泰勒絲成拜登強力吸票機？共和黨人憂心

泰勒絲成拜登強力吸票機？共和黨人憂心

熱門新聞

塔羅牌老師艾菲爾以姓名學算出游錫堃將勝出立委院龍頭結果翻船。圖／摘自臉書

預測台立院龍頭翻船 塔羅牌老師遭酸「不會每次都矇對」

2024-02-01 18:44
楊紫瓊透露第一任婚姻離婚原因。（取材自微博）

楊紫瓊首談第1任婚姻：我生不出繼承人所以離婚

2024-01-30 22:39
「主角」是張藝謀首部電視劇。（取材自微博）

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

2024-01-28 03:30
楊貴媚把重心都放在家人跟工作，背後有其原因。(圖／桂田文創提供)

楊貴媚15年沒談戀愛 一生沒離開過父母、身後事想好了

2024-01-31 00:30
布萊德彼特（右）與安琪莉娜裘莉為了財產與小孩監護權大打離婚戰。（路透資料照片）

布裘最後法庭大戰 小布贏法國莊園、裘莉只能守住小孩

2024-02-03 17:35
鄭愷親自到「繁花」拍攝地點打卡。(取材自微博)

「繁花」男星嘆「因為一件事」年味漸消失…網友聽了淚目

2024-01-30 06:00

超人氣

更多 >
華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求
現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下
笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道
冰天雪地脫光光 瑞典網友推「裸體月曆」做公益救村莊

冰天雪地脫光光 瑞典網友推「裸體月曆」做公益救村莊
老闆突發烏魚子禮盒 新人喜喊賺爛 老鳥卻揭殘酷真相

老闆突發烏魚子禮盒 新人喜喊賺爛 老鳥卻揭殘酷真相