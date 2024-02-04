圖輯／葛萊美頒獎 泰勒絲「黑白分明」走紅毯

入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。（美聯社）

第66屆葛萊美 (Grammys)頒獎典禮4日在洛杉磯 「加密貨幣網體育館」(Crypto.com Arena)舉行。

入圍 6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）打扮黑白分明，空一身白色禮服、戴黑手套走紅毯， 她有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。