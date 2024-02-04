少女時代潤娥訪台 一吃地瓜球上癮直喊「QQ的」

潤娥一現身就演唱自己的中文歌曲。圖／讀者提供

少女時代成員潤娥相隔6年，今天重返台灣舉辦個人見面會。她已經一段時間沒講中文，號稱「中文十級」的語言實力略受影響，但整場說中文的時間還是占了幾乎五成，包括開場第一首歌就演唱「如果你也想起我 When The Wind Blows」中文版。

潤娥過去是中文程度最佳的韓星代表，她今晚一開口問候粉絲依舊流利標準，不需要翻譯就可以跟台下粉絲互動，還能介紹主持人出場。潤娥在訪談時，因為表達詞彙較難，才有些結巴，需要依賴翻譯。她描述在後台吃到大腸包小腸，在行程滿檔中收到了粉絲的心意。

最令潤娥意外的是，主辦單位準備的地瓜球，讓她一吃驚豔。尤其是聽到地瓜球的口感「QQ的」，讓潤娥覺得發音非常可愛，不停把「QQ的」掛在嘴邊。她還分析地瓜球熱的一定更好吃，顏色不同令人食指大動，加上學到新的詞彙「QQ的」，潤娥主動詢問了「地瓜球」的中文發音，要把這項美食記下來。