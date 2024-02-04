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戲𥚃好姊妹戲外死對頭 「聖女魔咒」女星隔空互嗆

記者蘇詠智／即時報導
「聖女魔咒」荷莉瑪麗康絲（左起）、香儂道荷蒂、艾莉莎米蘭諾曾受不少觀眾歡迎。圖／摘自imdb
「聖女魔咒」荷莉瑪麗康絲（左起）、香儂道荷蒂、艾莉莎米蘭諾曾受不少觀眾歡迎。圖／摘自imdb

演藝圈時常都有真正的「宮鬥」在上演，有時就算事過境遷許久，仍有人耿耿於懷、重翻舊帳。昔日曾經風靡不少觀眾的影集「聖女魔咒」，女主角們戲裡手足情深，戲外卻鬥得你死我活，扮演大姊的香儂道荷蒂，近日揭露是被演小妹的艾莉莎米蘭諾給擠走，艾莉莎被逼得也發表長文反駁，表示沒有那麼大的權力能讓人被開除。

香儂道荷蒂與艾莉莎米蘭諾在合作之前早就各自以「飛越比佛利」、「妙管家」成為超人氣偶像，都從歐美紅到亞洲，在日本都登上過不少偶像雜誌的封面。原本彼此攜手深受觀眾期待，哪知道「聖女魔咒」第3季末，香儂的戲分就提前結束，接下來換了蘿絲麥高文加入補位。香儂之前就曾在「飛越比佛利」中途退出，當時是她恃寵而驕被製作單位踢掉，大家以為她故態復萌，她最近才在自己的podcast節目中和另一位女主角荷莉瑪麗康絲對談，提到艾莉莎米蘭諾用計離間她們的感情，還對製作單位放話，不是香儂離開，就是自己走，製作單位只有選擇砍掉香儂。

目前還在對抗第4期乳癌的香儂道荷蒂，甚至講了已經想過自己的葬禮要怎麼辦，意有所指地說：「有些人一定會來參加，因為不想被看成壞人，但我不希望他們來。」許多網友推論其中之一絕對有愛莉莎米蘭諾。艾莉莎忍了幾周，還是忍不住要反擊，在自己的社群網站上發文表示當初劇組還找了調解員，調解員在聽了所有工作人員和演員的證詞後，建議該劇一定要有所改變才可能繼續做下去，最後是製作人、電視台等一起做的決定，她根本沒有權力能把人開除掉。

不讓香儂的冷言冷語搶了先，艾莉莎的反擊力道也夠猛，寫道：「在香儂離開後，我們又做了5季更成功的內容，我永遠很感恩。」連在「聖女魔咒」的粉絲會上，她也稱感到很哀傷，因為「有人」就是要繼續把一些都快1/4世紀前的舊怨提出來，讓這麼愛這齣戲的粉絲只能記住那些烏煙瘴氣的事，不能好好的享受對這齣戲的愛。

艾莉莎米蘭諾否認自己讓合作演員被踢出劇組。（路透資料照片）
艾莉莎米蘭諾否認自己讓合作演員被踢出劇組。（路透資料照片）
香儂道荷蒂對多年前被逼退耿耿於懷。（路透資料照片）
香儂道荷蒂對多年前被逼退耿耿於懷。（路透資料照片）

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