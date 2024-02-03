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才宣布求婚成功… 香港演員鄭啟泰驟逝 網：一年10部劇太操

娛樂新聞組／即時報導
香港資深DJ、演員鄭啟泰驟逝，震驚演藝圈。(取材自Instagram)
香港資深DJ、演員鄭啟泰驟逝，震驚演藝圈。(取材自Instagram)

56歲香港資深DJ、演員鄭啟泰日前才剛向女友求婚成功，卻在3日突然傳出死訊。新城廣播公司代家屬發出公告，透露鄭啟泰突然腹瀉、腳抽筋，凌晨送往醫院並住進ICU，最後仍不治。消息震驚香港娛樂圈。

新城廣播公司的聲明中提及：「我們懷著沉重的心情告訴大家，新城廣播有限公司旗下的節目主持人鄭啟泰於2024年2月3日離開了我們。本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。」公司透露鄭啟泰臨終之前，父母、家人、同事、朋友、老同學都陪伴在側。

據悉，鄭啟泰近日才剛剛雙喜臨門，包括重返曾效力超過20年的新城電台，以及宣布兩星期前向女友求婚成功。

鄭啟泰的未婚妻王雁芝是香港溜冰國手，噩耗傳出後，她在IG的限時動態寫下，「你最愛的餃子，一天讓我成為最幸福的人，隔天你就自私地玩，可惡的你，最愛惡作劇，惡作劇一點都不好玩，掛念你。」

眾所周知，鄭啟泰是港劇中的熟面孔，多年來更曾多次為香港電影金像獎報幕。他近期參演的作品包括「法證先鋒5」、「疊影狙擊」、「隱形戰隊」等，TVB去年爆款劇「新聞女王」也看得到他的身影。

據了解，鄭啟泰去年參演了近10部劇，2024年也有兩部作品，有網友懷疑，忙於工作是否也是他猝死原因。

鄭啟泰一生感情十分曲折，早年曾與黎海珊結婚，可惜婚姻只維持5年，直到近年與未婚妻王雁芝好事近。而他在去世3天前還曬出一則舉重視頻，完全看不出來身體有異樣，如今傳出噩耗讓人不勝唏噓。

香港 餃子 猝死

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