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劉德華被建議「轉行當網紅」 網嘲：人家已經紅了一輩子…

娛樂新聞組／即時報導
周鴻禕建議劉德華「轉行當網紅」。(取材自微博)
周鴻禕建議劉德華「轉行當網紅」。(取材自微博)

隨著社交平台蓬勃發展，近年誕生了不少千萬網紅，不少藝人亦紛紛進駐社交媒體吸粉。近日，天王劉德華上了奇虎360公司董事長周鴻禕的直播間擔任嘉賓，周鴻禕當場建議擁有7400萬粉絲的劉德華「轉行當網紅」，而劉天王的回應獲得網友按讚。

近日，劉德華和「紅毯先生」電影團隊忙著宣傳新片，華仔上了周鴻禕抖音直播間當嘉賓，周鴻禕帶來七件紅衣，希望電影大賣。他並提到，劉德華前一天在董宇輝直播間賣出60萬張票，「 像董宇輝這樣一個30歲的年輕人，一下就賣掉幾十萬張電影票，這在電影宣發史上是前所未有的紀錄。」周鴻禕又稱，「如果劉德華願意，賣200萬張票也沒問題」。

周鴻禕接著詢問劉德華，「作為一個天王巨星，有沒有考慮在這個網紅時代也去做一個網紅，開始一段新的職業生涯？」劉德華聽完提問，露出一絲驚訝的表情。

劉德華隨即回答，「我還沒有真正的了解，我覺得每一件事情要自己懂才去開始，我當然希望能夠有他們的成就，在不同的領域可以有不同的影響力，但是我覺得我們還是要學習。」網友讚得體應對，盡顯高情商。

據悉，劉德華於2021年1月27日正式進駐抖音，在短短5日間，粉絲人數極速增長至近5000萬，是目前抖音漲粉最快的一位藝人，亦成為了在該平台擁有最多粉絲的香港男星。

劉德華的每條短片都有上千萬甚至近2000萬個讚，就連央視新聞於該平台的官方帳號關注劉德華並發表評論，留言表示，「坐等春晚經典歌曲『回家的路』」，華仔亦是唯一一位獲關注並評論的藝人。

周鴻禕的提問引起網友熱議，不少人留言表示，「他竟然對紅了40年的華仔說『前途不可限量』」、「問劉德華想當網紅嗎，相當於罵人了」、「人家已是演藝圈頂流且還是天王，人家還在乎網紅不網紅？」、「人家已經紅了一輩子，還需要去當網紅嗎？這個問題很搞笑」、「華仔真的好謙虛，他竟然還說需要去學習」。

劉德華擁有7400萬粉絲。(取材自微博)
劉德華擁有7400萬粉絲。(取材自微博)

抖音 香港

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