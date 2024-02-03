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紅髮艾德喊「愛上高雄的樣子」 告別5.6萬台粉

記者陳建嘉／高雄即時報導
紅髮艾德熱情在台開唱，不時與台下粉絲互動對話。圖／AEG提供
紅髮艾德熱情在台開唱，不時與台下粉絲互動對話。圖／AEG提供

英國暢銷歌手紅髮艾德的亞洲巡演「Ed Sheeran＋－＝÷ × 2024 TOUR」昨日晚間在高雄國家體育場揭開序幕，紅髮艾德於8點準時登台，以熱門歌曲「Tides」開場，不忘問候歌迷，一開始便喊「你們好嗎？」謝謝你們，讓全場5.6萬的粉絲一起瘋狂歡呼，最後也不捨告別，經典歌曲「Shape of you」改編歌詞「我愛上高雄的樣子」，並再度用台語喊「多謝」，期許很快能再與高雄粉絲見面。

演唱之際，紅髮艾德也開心誇讚高雄是一個「美好的地方」，所以才想用自己的雙眼好好觀看這裡，「我想不到我會在我不會把一切視為理所當然，我只想說我非常感謝，也謝謝你們與我共度週六的夜晚」，更不時帶動唱，要大家舉手、跳起來，「跟我一起唱吧」，他一連演唱26首暢銷歌曲，包括「Photograph」、「Thinking out loud」，現場唱好唱滿，讓現場變成萬人KTV。

最後以傳唱度相當高的「Shape of You」與「You Need Me, I Don't Need You」作為安可曲，前奏一下，全場立刻跟著紅髮艾德一起動感大合唱，最後他揮著手，依依不捨步下舞台，結束了這次精彩的演唱會。

紅髮艾德於本月1日提前來台，此次率近百位演唱會團隊工作人員隨行，還特別空出一天在高雄趴趴走，不僅朝聖高雄小鴨，更與粉絲親切合影，演唱會票房預計有3.1億新台幣，巡演下一站將在泰國曼谷開唱，離台的確切時間、班機則不公開。

紅髮艾德的演唱會表演魅力十足。(路透資料照片)
紅髮艾德的演唱會表演魅力十足。(路透資料照片)
紅髮艾德在台開唱，特別換上「TAIWAN」字樣的T恤。圖／讀者提供
紅髮艾德在台開唱，特別換上「TAIWAN」字樣的T恤。圖／讀者提供

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