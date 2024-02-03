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巴黎車站驚傳隨機刺人 已知2輕傷、1傷勢嚴重

女星片場惡鬥風波再擴大 被稱排擠他人 事主說話了

記者蘇詠智／即時報導
香儂道荷蒂（左起）、荷莉瑪麗康絲與艾莉莎米蘭諾在「聖女魔咒」戲裡姊妹情深，戲外鬥得很兇。圖／摘自IMDb
香儂道荷蒂（左起）、荷莉瑪麗康絲與艾莉莎米蘭諾在「聖女魔咒」戲裡姊妹情深，戲外鬥得很兇。圖／摘自IMDb

宮鬥劇的內容在現實生活裡也時常會發生，不只是在新聞台的女主播會有勾心鬥角的情況，一齣戲如果由好幾位都曾經受到歡迎的女偶像聯手主演，就更難避免背後的明爭暗鬥。昔日曾經風靡不少觀眾的影集「聖女魔咒」，描述女巫姊妹的奇幻遭遇，女主角們戲裡手足情深，戲外卻鬥得火花四射，就算戲都已經結束超過15年，還是時不時被翻舊帳。

「聖女魔咒」前期由「飛越比佛利」香儂道荷蒂、「小城風雲」荷莉瑪麗康絲、「妙管家」艾莉莎米蘭諾飾演3姊妹，後來香儂退出、角色被寫死，加入蘿絲麥高文飾演的同母異父小妹來補她的位子，大家原本都以為曾經恃寵而驕遭到「飛越比佛利」中途安排角色提前退場的香儂故態復萌，多年來她也一直背負這個「罪名」，殊不知近年來在對抗乳癌的她，近日邀請荷莉上節目，揭露當年其實是艾莉莎和她的母親從中挑撥，要分化荷莉跟她的友情，最後艾莉莎還對劇組放話，不是她就是香儂，其中一個得走人，香儂直到被安排退場都不太明白為何會這樣，也感到後來在劇組中待得相當痛苦。

香儂道荷蒂無法釋懷多年前被合作演員逼到退出劇組。（路透資料照片）
香儂道荷蒂無法釋懷多年前被合作演員逼到退出劇組。（路透資料照片）

無巧不巧，之後加入的蘿絲麥高文，幾年前也曾與艾莉莎米蘭諾隔空交火，艾莉莎對於香儂重揭老瘡疤，壓抑到現在，才在「聖女魔咒」最近一次的影迷會上發表想法，該場活動除了她以外，其他幾位女主角或是演員幾乎都沒現身。她也沒有坦承當初興風作浪，只是強調，事情過了就該過，與其一直執著在舊怨上，不如想想怎樣把舊傷口全都治好，才能邁向未來。若有深意的說道：「我只是覺得很難過，雖然不是因為我自己或是我的生活，還是事情為什麼變這樣，或它怎麼影響到我的人生，而是最替影迷們悲哀，因為這戲對那麼多人有那麼重大的意義，偏偏被一堆有毒的負面效應破壞掉，事情都這麼久了，快要1／4個世紀以後，這情形仍然發生了。」

艾莉莎口才一流，完全避掉香儂指她是罪魁禍首這一部分沒有回應，而是以彼之道還施彼身：「我傷心人們就是不肯讓這事過去，我很難過我們不能只是慶祝這齣戲的大成功，這對我們都有很大的意義。」她最終仍是講到了香儂與荷莉，認為自己已經為了造成劇組一些風波道過歉，不管究竟有多少跟她相關，她也可以再和她們兩個同台，不會避諱。這段多年前的內鬥，就算已過了那麼久，疙瘩仍然在。

香儂道荷蒂（左起）、艾莉莎米蘭諾與荷莉瑪麗康絲合作「聖女魔咒」，最後鬧得不歡而散...
香儂道荷蒂（左起）、艾莉莎米蘭諾與荷莉瑪麗康絲合作「聖女魔咒」，最後鬧得不歡而散。圖／摘自IMDb

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