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任賢齊苦熬3年仍爽發薪、0資遣 親認想探監鈕承澤

記者陳建嘉／台北即時報導
任賢齊在「臨時劫案」飾演逆來順受的廢柴老好人。(華映提供)
任賢齊在「臨時劫案」飾演逆來順受的廢柴老好人。(華映提供)

任賢齊主演動作喜劇「臨時劫案」搶攻賀歲檔，與多年老友郭富城、林家棟共同搶錢，昨日出席媒體聯訪，任賢齊誇讚郭富城的喜劇功力極強，裝上假牙對戲時拼命對另2人噴口水，「林家棟跟他對戲比較多，被噴到口水比較多，我都說就像面膜一樣，你不用敷臉了」。

回憶當時在疫情期間接下「臨時劫案」，是因為名導杜琪峰力薦，才決定接下，而在這段期間時常飛往各地，抵達時皆需要隔離2周，「我總共隔離了13次，搞不好是演藝圈最多」，2018年與鈕承澤合作的電影「跑馬」，至今還未正式完工，他想要接手執導拍完該片，但仍要尊重導演鈕承澤，不過對方迄今仍在隔離中(入獄)，「還是要尊重導演，我會找時間去看他，看怎麼調整劇情」。

任賢齊在片中飾演一位養老院經營者，因為資金拮据竟鋌而走險決心搶劫，他透露自己也非常為員工著想，「疫情期間全部都停擺，沒有演唱會，沒有電影，但員工都跟了我很久，我還是照發薪水、年終」，只是到了第3年就開始慌了，苦笑認「再這樣下去可能要賣車賣房了」，但又擔心員工家庭生計出狀況，「如果把員工照顧好，他們就能沒有後顧之憂的為我工作」，如今狀態好轉，他今年也爽發出1百萬人民幣（約新台幣440萬元）大紅包，回饋跟他已久的工作人員。

疫情隔離，為他留下不少回憶，也曾碰到封城被困2個月，笑說：「我覺得我以後可以演『監獄風雲』，我每天跟牆壁講話，隔離送的餐盒都是一模一樣，所以我現在很珍惜拍攝。」就連跟老婆、小孩視訊，都會被小孩抱怨「爸爸每天講的話題都差不多，都是吃了什麼、做了什麼」。

提到印象最深的戲，他說與林家棟被關在後車廂的戲難度很高，更要用嘴幫對方咬掉臉上的大力膠，笑認口水一直黏在對方臉上，再加上後車廂很擠，2人塞在裡面，骨頭都快散了，也怕對方不小心摸到不該摸的部位，「我有跟他說，家棟不要亂掏呀！」

任賢齊招認近期會因為電影「跑馬」去探望鈕承澤導演。(記者王聰賢／攝影)
任賢齊招認近期會因為電影「跑馬」去探望鈕承澤導演。(記者王聰賢／攝影)

疫情 養老院 監獄

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