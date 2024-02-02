泰勒絲話題太熱 真正超級盃主秀亞瑟小子變苦主？

亞瑟小子雖然是今年「超級盃」中場表演的主秀，卻還沒上台就被搶光風頭。（路透資料照片）

泰勒絲 不愧是當今話題女王，一舉一動都能夠讓粉絲討論不已，當她的男友崔維斯凱爾西所屬的堪薩斯城酋長隊，確定成為美式足球 年度盛事「超級盃 」其中一支參賽隊，萬千粉絲幾近瘋狂，認定每場堪薩斯城酋長隊比賽都會盡量到現場加油的泰勒絲，一定不會在「超級盃」上缺席，甚至還猜測她會以「驚喜嘉賓」的身分出現在中場表演的舞台上。

只可惜，今年的「超級盃」中場表演早就敲定主秀是亞瑟小子，根據專門報導明星與名人TMZ網站，泰勒絲不但上不了中場秀的舞台，連位子都不會離舞台太近，因為她也是觀眾的身分，只會待在VIP包廂，而且VIP包廂還不好搶，「超級盃」向來是全美矚目的年度盛事，票價高卻難買到，即便是泰勒絲，也得花錢、動用人脈，爭取難能可貴的位子。