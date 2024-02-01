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曾公開「洗澡畫面」被罵翻… 吳尊喊女兒「二老婆」 網轟噁心

娛樂新聞組／即時報導
吳尊不是第一次因為女兒的事情引發爭議。(取材自微博)
吳尊不是第一次因為女兒的事情引發爭議。(取材自微博)

44歲凍齡男神吳尊平時也常在社群分享一家和樂生活，日前他分享了一家杜拜之旅照片，但在評論區與網友互動時，回應內容卻引起爭議，甚至指他的用語讓人心理不適。

吳尊分享家人旅遊照，有網友評論其中吳尊老婆與女兒Neinei的合照「兩個大美女，真好看」，吳尊則回應「大老婆二老婆」，而其中他以「二老婆」稱呼女兒在網路引起爭議，批評他用詞不當。

有網友表示，「不行，心理不適，我無法想像我老公喊我們女兒二老婆，噁心」、「這樣說的話，會感覺戀童，難以接受」、「這個稱呼好奇葩」、「第一感覺真糟糕」。

吳尊對女兒的稱呼引發爭議後，他默默刪掉了「大老婆二老婆」那條評論，但評論區已經淪陷。

不過，也有網友認為吳尊只是開玩笑，不解為何這麼多人「上綱上線」，還有網友認為畢竟別人自家的事，「想怎麽稱呼都是人家的事兒」。

其實，這已經不是吳尊第一次因為女兒的事情引發爭議了。

有網友指出，吳尊2014年曾帶著3歲的Neinei一起參加綜藝「爸爸回來了」，當時，他在螢光幕前幫著女兒洗澡，雖然有打馬賽克，仍引起網友反彈，認為女生裸露入境並不恰當，大罵「為了收視率什麼都往外播」。對此，節目組回應，播放內容是經過吳尊本人同意的。

2014年的情人節，吳尊也曾曬出他和女兒嘴對嘴親吻的照片，並稱呼Neinei是「我的新情人」；2020年Neinei已經10歲了，吳尊又PO出他和Neinei的親嘴照。讓不少網友直呼離譜。

吳尊曬出妻子與女兒Neinei的合照。(取材自微博)
吳尊曬出妻子與女兒Neinei的合照。(取材自微博)

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