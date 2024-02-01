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UMG鬧翻TikTok 沒「舞蹈Challenge」 BTS、TWICE受影響

記者陳建嘉／即時報導
BTS防彈少年團。圖／摘自IG
BTS防彈少年團。圖／摘自IG

環球音樂公司(UMG)與短影音平台TikTok就藝人和詞曲作者報酬等問題的談判破裂後，環球音樂表示，將從TikTok撤下該公司歌曲，代表包括天后泰勒絲（Taylor Swift）、亞莉安娜（Ariana Grande）、威肯（The Weeknd）等人的音樂將全面下架。因為有不少人曾在TikTok跳出各式各樣韓團熱門曲的「舞蹈Challenge」，屆時就連BTS防彈少年團、TWICE以及剛發專輯的女團(G)I-DLE都將受影響。

法新社報導，環球音樂30日在一封公開信中指責TikTok「試圖建立以音樂為基礎的業務，卻沒有為音樂支付合理的價值」，並且表示TikTok在談判過程中試圖欺壓環球音樂，讓自己接受比之前價值更低、遠遠公平市場價值的協議，並且該協議也不能反映TikTok的指數增長。TikTok則在一份聲明中回擊，「環球音樂集團將自己的貪婪凌駕於藝人的利益之上，令人傷心和失望。」

只是，環球音樂與TikTok鬧翻，最大受害者可能是K-POP，因為像是BTS、BLACKPINK、TWICE、Stray Kids、ITZY、NMIXX、TXT、SEVENTEEN、NewJeans、LE SSERAFIM、(G)I-DLE、NCT 127、NCT DREAM、全昭彌（Somi）等熱門韓團以及韓流明星，都有UMG簽約，倘若UMG撤回在TikTok的音樂，不僅對未來影片會受影響，先前影片也有可能因此下架。

(G)I-DLE才剛發行新專輯。圖／摘自IG
(G)I-DLE才剛發行新專輯。圖／摘自IG

TikTok BTS 泰勒絲

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