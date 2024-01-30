曾是法國「第1美男子」88歲亞蘭德倫晚年竟淪司法監護
88歲法國不朽巨星亞蘭德倫(Alain Delon)，以英俊過人的外表征服觀眾，晚年卻屢傳身體狀況不佳，而他的龐大財產也引發外界關注，他的3名子女近期為了父親的醫療照顧問題，不惜對簿公堂，讓法國法院近日判決亞蘭德倫必須接受司法監護，不會影響他的日常生活，不過可以阻止他出售主要資產，並安排第三方協助他做出醫療決策。
亞蘭德倫近年的身體健康理所當然的大不如前，不想再為病痛所苦，近10年他來數度進醫院動手術，包括心臟、背部等都出問題，也不只一次中風，就連他的長子安東尼近期受訪時，都坦言對父親的身體健康感到憂心，並說2023年可能是一家人最後一次的聖誕節聚會，然則安東尼也指控同父異母的妹妹阿努什卡不僅隱瞞父親病情，並將父親帶去瑞士進行認知測試，認為妹妹是要「避免付巨額遺產稅」，因而控告妹妹，至於年紀最小，年僅29歲的弟弟亞蘭法比也同樣因為醫療照護方式，將姊姊告上法庭。
安東尼與亞蘭法比計畫用自然療法來緩和父親的病痛，不過阿努什卡則認定父親應該要受到正常治療，也否認是為了遺產，「我是我父親的女兒，不是錢包的女兒」，此外，根據法廣報導，安東尼強調父親早就規劃好遺產，他和弟弟將各得遺產25%，妹妹獨得50%，這次完全是妹妹不想付遺產稅，只是兄妹各執一詞，竟又對簿公堂，想必讓老父親相當傷心。
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