艾瑪史東全裸演出票房三級跳 大方喊「我很快樂」

艾瑪史東主演「可憐的東西」票房熱賣。圖／探照燈影業提供

艾瑪史東主演新片「可憐的東西」評價好，票房也熱賣，由於她在片中有大量的全裸演出，去年在巴黎舉辦新聞發布會時，曾有記者詢問是否是她職業生涯中最冒險的演出，她不但否認，並還開心表示：「我覺得貝拉是我迄今演過最快樂的角色，也許我發現與貝拉一起創造的事物，就是自我批判以及我試圖脫離自己生活經歷的方式，她是如此開放，我如此瘋狂愛著她，也想過她的生活」，大方坦言這次的全裸大膽演出很快樂。

艾瑪史東在「可憐的東西」飾演「女科學怪人」，全裸演出的突破性演技，令人瞠目結舌，也被外界公認在奧斯卡 二度封后希望濃厚！奧斯卡金像獎入圍 名單上週二揭曉後，「可憐的東西」票房立刻三級跳，全美本週末廳數大增至2300影廳，上週六單日票房更高達1300萬美元，週末排行上升至第六名，全球票房也突破5000萬美元大關，導演尤格藍西莫繼「真寵」再度口碑票房大獲全勝，破億指日可待。

權威電影網站爛番茄綜合影評達93%超高新鮮度，Metacritic評分也高達87分，年度排行高踞第11名，國際媒體影評滿分推薦，英國「衛報」指「每一個畫面、每一個玩笑、每一個演出都散發興奮感」，「IndieWire」表示「無法言喻地令人喜愛」，「好萊塢 報導」寫道「一場電影饗宴！艾瑪史東達到其他演員望塵莫及的廣度」。

艾瑪史東自己相當喜歡「貝拉」這個角色，她承認這是她從影以來私心最喜愛的角色，透露自從飾演貝拉後，發現自己受貝拉影響變得更直率，因為對貝拉而言，說出自己的需要與想法是一件很自然的事，艾瑪史東也開始對貝拉的生活著迷，「她對好與壞一樣重視的特質，真的非常激勵人心」。

繼「時尚惡女：庫伊拉」、以本片二度入圍奧斯卡的化妝指導娜蒂亞史戴西對貝拉的髮型詳細說明，貝拉下垂的漆黑長髮，與英國19世紀維多利亞時代的女性盤髮大相徑庭，以顯示她反社會的獨樹一格，她的頭髮也長超快，最後甚至超過一百公分！貝拉的化妝也從剛被創造的素顏，到進入特種行業「體驗」生命的五彩繽紛，展現她「成為人類」的進化過程。