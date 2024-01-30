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全球票房超越基努李維經典片 傑森史塔森新片刷紀錄

記者黃保慧／即時報導
傑森史塔森主演片「蜂刑者」上周全球票房正式突破1.034億美元（約32億台幣）大關。圖／車庫提供
傑森史塔森主演片「蜂刑者」上周全球票房正式突破1.034億美元（約32億台幣）大關。圖／車庫提供

傑森史塔森（Jason Statham）主演片「蜂刑者」上周全球票房正式突破1.034億美元大關，成為今年第一部全球票房超過一億美元的電影，並登上目前2024全球票房冠軍。

「蜂刑者」因為有著龐大的神祕背景故事，被影迷們視為「捍衛任務」的後繼者，全球票房也正式超過「捍衛任務」第一集最終票房8601萬美金。

導演大衛艾亞執導過「怒火特攻隊」、「自殺突擊隊」等知名動作片，「蜂刑者」是他首度跟傑森史塔森合作，而他對這位動作巨星的表現讚不絕口。大衛艾亞大讚：「我拍過很多動作片，但我從跟傑森史塔森的合作之中學到的動作片知識，比我過去其他電影的總和還要多。」大衛艾亞表示，傑森史塔森擁有豐富的動作片知識，「當你請他做出一段動作表演時，他可以告訴你，他在哪一部20年前的電影裡看過這段動作。」

美國男星喬許哈契特在片中飾演富二代大反派「佛瑞德丹佛斯」，無惡不作的狂妄演出，讓許多觀眾看得咬牙切齒。喬許哈契特是第一次跟傑森史塔森同台演出，他在近期的訪問中透露，傑森史塔森主演的作品之中，他最喜歡的就是「玩命快遞」系列電影。「我超愛那些汽車和片中的一切，他在電影裡真的太狂了。」喬許哈契特說：「他是個能夠完成不可能演出的男人，並讓你相信那是有可能的。看他演出總是很有趣。」

傑森史塔森(左)、傑瑞米艾朗(右)。圖／車庫提供
傑森史塔森(左)、傑瑞米艾朗(右)。圖／車庫提供

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