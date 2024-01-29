趙露思「新年禮盒」放了這個東西被酸「冒犯」 網友回嗆都2024年了…

趙露思送出的「新年禮盒」中放了衛生棉，引發熱議。(取材自微博)

因「傳聞中的陳芊芊」暴紅、之後憑藉「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」收穫廣大人氣的趙露思，人紅是非多，不久前才傳出吐口香糖在助理手上爭議，近日又因為送出的「新年禮盒」中放了衛生棉，挨酸「覺得被冒犯」，引發熱議。

趙露思工作室送給媒體及各方合作夥伴的新年禮盒近日在網上曝光，照片中可見，禮盒放了趙露思代言的10項產品，包括衣服、保養品、飲料等，總價值估超過人民幣2200元。不過，其中一項的衛生棉卻意外引發討論。

有自媒體發文批評，「大家都是陌生人而已啊，送衛生巾（衛生棉）這麼隱私的東西，不覺得冒犯嗎？」

對此，不少網友紛紛跳出來表示，「送我我只會覺得很貼心，不懂哪裡不合適啦」、「禮物本來在於心意，不在於價值」、「2024年了，不讓送衛生巾才是一種冒犯吧」。也有媒體拍攝開箱影片，大讚禮盒的內容物之一襪子還貼心分男女尺碼，衛生棉則是放在公司同事們一起共享。用行動力挺趙露思。

有網友分析，趙露思團隊在規畫新年禮物時，必然想到會引起爭議，由此可見，趙露思的團隊很會製造話題，花很小的代價，就能讓趙露思上了一次熱搜。